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İnternette görüp evde uyguladı! Az daha canından oluyordu

13.08.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 6 yaşındaki bir çocuk, internette bacak ve ellerine döktükleri kolonyayı çakmakla yakanların videosunu izledi. Kolonyanın yanıp yanmadığını çakmakla deneyen çocuğun bir anda bacağı ve kıyafetleri alev aldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanık oluşurken açıklama yapan baba "Önceden çocuğuma telefon ve tablet veriyordum, artık vermeyeceğim" dedi.

İnternette görüp evde uyguladı! Az daha canından oluyordu

Erzurum'da kolonyanın yanıp yanmadığını çakmakla deneyen çocuk az daha canından oluyordu. Hastaneye kaldırılan çocuğun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanık oluştu. Çocuğun internette izlediği videodan etkilendiği ortaya çıkarken açıklama yapan baba "Önceden çocuğuma telefon ve tablet veriyordum, artık vermeyeceğim" dedi.

İNTERNETTE İZLEDİ, BACAĞI VE KIYAFETLERİ ANİDEN ALEV ALDI

İstanbul'dan memleketi Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı bir mahalleye ailesiyle tatile gelen 6 yaşındaki A.K, bir süre önce internetteki video paylaşım programında bacak ve ellerine döktükleri kolonyayı çakmakla yakanların videosunu izledi.

Videodan etkilenerek tehlikeli denemeyi yapan çocuğun bacağı ve kıyafetleri aniden alev aldı. A.K, alevleri söndürmek için bağırıp ailesinden yardım isteyerek banyoya koştu.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Çocuğun çığlığını duyan ailenin müdahalesiyle üzerindeki alevler söndürülen ve sol bacağı ile vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanık oluşan A.K, Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Tedavisi süren çocuk, yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.

"TELEFON VE TABLETİ ARTIK VERMEYECEĞİM"

Baba Çetin K, oğlunun internette gördüğü videodaki tehlikeli denemeyi evde uygulamak isterken feci şekilde yandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Binlerce çocuk var, kimsenin çocuğunun bu hale gelmesini istemeyiz. Aileler çok dikkatli olsun. Oğlumun internetten izlediği videoda, çocuklar üzerine kolonya döküp çakmakla yakıyormuş ve sözde bir şey olmuyormuş. Amcasının oğlu uyarmış ama oğlum dinlememiş. Kolonyayı bacağına döküp çakmağı yakınca bacağı boydan boya yanmış, hemen banyoya koşup bacağını suya tutmuş. Önceden çocuğuma telefon ve tablet veriyordum, artık vermeyeceğim."

Oğlunun daha önce de tehlikeli bir deneme yaparak, evdeki perdelerin tutuşmasına neden olduğunu anlatan Çetin K, çocuklardan bu tür zararlı ve tehlikeli işlerden uzak durmasını istedi.

"BİR DAHA BÖYLE ŞEYLER YAPMAYACAĞIM"

A.K. ise "Başka çocukların bu tür tehlikeli işleri yapmasını istemem. Bir daha böyle şeyler yapmayacağım." dedi.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan çocuğu yakından takip ettiklerini, medikal tedavilerinin ardından cerrahi müdahalenin de gerekebileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
kolonya internet Erzurum
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