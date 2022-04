iOS bunu beğendi: Android'de kan kaybı!

Android mi iOS mu? sorusuna yönelik tartışmalar hız kesmeden sürüyor. Android işletim sistemi Google'ın ve mühendislerinin emeği, Samsung, Xiaomi ve Oppo gibi üreticilerin desteği ise her gün daha iyi hale getirilmeye çalışıyor. iOS tarafında ise durum hiç de farklı değil. Apple da mühendisleriyle birlikte iOS'un her geçen gün daha iyi olması için çalışmalarını sürdürüyor. Her iki işletim sisteminin kendilerine has özellikleri var demek sanıyoruz ki yanlış olmaz. Ancak kimileri tercihini Android'den yana kullanırken, kimileri de iOS'un kendileri için daha iyi bir seçim olduğunu savunuyor. Peki küresel pazarda durum ne?

iOS MU ANDROID Mİ? İŞTE SON RAPOR

StockApps tarafından paylaşılan yeni bir rapor, Google'ın Android mobil işletim sisteminin 2018'de yüzde 77,32 olan pazar payının Ocak 2022'de yüzde 69,74'e düştüğünü gösterdi. Böylece dünyanın en popüler işletim sistemi son beş yılda pazar payının yüzde 7,58'ini kaybetmiş oldu. Apple'ın iPhone işletim sistemi iOS ise bu rapordan mutlu ayrıldı. Çünkü rapora göre, iOS'un pazar payı yüzde 19,4'ten yüzde 25,49'a yükseldi.

Veriler Android'in payında önemli bir düşüş gösterse de Google hala pazarın hakimi konumunda. Ayrıca rapor, Apple'ın ise küresel pazara tamamen hakim olmak için payını daha da yükseltmesi gerektiğini ortaya koyuyor.