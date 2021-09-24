iPhone 13 serisinin tüm modelleri pil testinde! Kim kazandı?

iPhone 13 modelleri, iPhone 12 modellerine nazaran daha iyi bir pil performansına sahip. Hatta Apple, iPhone 13 Pro'nun iPhone 12 Pro'ya kıyasla bir buçuk saat daha uzun kullanım süresi sunduğunu, iPhone 13 Pro Max'te ise bu sürenin iki buçuk saate kadar çıktığını belirtiyor. Apple'ın bu açıklamaları sonrası merak edilen ise gerçek kullanım senaryosunda telefonların nasıl bir pil performansı göstereceğiydi. Yaptığı pil testleriyle ünlenen bir YouTube kanalı ise bu merakı giderecek merak edilen bu soruyu yanıtlayan adım attı ve iPhone 13 modellerini pil testine soktu.

IPHONE 13 PİL TESTİNDEN NASIL BİR SONUÇ ALDI?

Mrwhosetheboss'un YouTube kanalındaki videoda iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin yanında iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone SE yer aldı.

Testin sonuncusu beklendiği gibi 3 saat 38 dakikalık performansı ile iPhone SE oldu. iPhone SE'yi hala satışta bulunan iPhone 11 izledi. iPhone 11, 4 saat 20 dakikalık bir performans gösterdi. iPhone 12 ise 5 saat 54 dakikalık bir performans ile iPhone 13 dışındaki iPhone'ların testteki lideri oldu. Ancak iPhone 12, iPhone 13 modellerinin tümüne yenilmekten kurtulamadı.

IPHONE 12 MINI SÜRPRİZİ

Küçük boyutlara sahip olan iPhone 13 mini de dahil olmak üzere iPhone 12, pil testinde iPhone 13 modellerinin gerisinde kaldı. Özellikle iPhone 13 mini'nin iPhone 12'yi geride bırakması oldukça şaşırttı. Ancak bu noktada yeni pilin, yeni A15 Bionic işlemcisinin ve çeşitli yazılımsal kriterlerin devreye girdiğini anlamak zor değil.

Şunu da belirtelim; iPhone 13 7 saat 45 dakika, iPhone 13 Pro ise 8 saat 17 dakika ile testten ayrıldı.

İŞTE PİL TESTİNİN KAZANANI

iPhone 13 pil testinin galibi ise sürpriz olmayacak bir şekilde iPhone 13 Pro Max oldu.

iPhone 13 Pro Max testte 9 saat 52 dakikalık bir performans sundu.

