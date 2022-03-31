iPhone severlerin hayaliydi! Ekran altı Touch ID için Ming-Chi Kuo'dan kötü haber

Apple, amiral gemisi iPhone modellerinde parmak izi okumayı sağlayan Touch ID teknolojisini kullanmayı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile bıraktı. iPhone SE serisinde Touch ID kullanmayı sürdüren şirket, iPad modellerine de Touch ID'yi getirdi. Bu politika, iPhone severlerin, diğer üreticilerin ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip telefonlarından etkilenerek, ekran altı Touch ID'li bir iPhone hayali kurmasına yol açtı. Ancak bu hayal Ming-Chi Kuo'nun attığı tweet ile suya düştü gibi görünüyor. En azından iki yıllığına.

EKRAN ALTI TOUCH ID İÇİN KUO'DAN "OLUMSUZ" PAYLAŞIM

Analist Ming-Chi Kuo, bugün bir tweet'te Apple'ın önümüzdeki iki yıl içinde ekran altı Touch ID'li iPhone modellerini piyasaya sürmesinin olası olmadığını söyledi. Eylül 2021'de Apple'ın 2023'ün ikinci yarısında ekran altı parmak izi tarayıcılı en az bir yeni iPhone modeli çıkartacağı tahmininde bulunan Kuo, son tweet'inde bunun mümkün olmadığını dile getirdi.

"DESTEKLEYECEĞİNİ TAHMİN ETMİŞTİM ANCAK..."

Söz konusu tweet'te, "Daha önce iPhone'ların en erken 2023'te ekran altı parmak izi tarayıcıyı/Touch ID'yi destekleyeceğini tahmin etmiştim. Ancak son anket, 2023 ve 2024'teki yeni iPhone'ların ekran altı Touch ID'yi benimsemeyebileceğini gösteriyor. iPhone'daki maske ile Face ID zaten harika bir biyometrik çözüm" ifadeleri yer aldı.

