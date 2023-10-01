HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İptal edilen Altın Portakal Film Festivali için tarih verdi! Muhittin Böcek canlı yayında duyurdu: 'Tüm Türkiye bunu görecek'

İptal edilen Altın Portakal Film Festivali için tarih verdi! Muhittin Böcek canlı yayında duyurdu: 'Tüm Türkiye bunu görecek'

01.10.2023 09:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 60. Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesini konuşuyor. Festivalde yer alan 'Kanun Hükmü' adlı belgesel film seçkisinden iki kez çıkarılması tartışmalarında beraberinde getirmişti. Festivalin iptal edildiğini duyuran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dün akşam katıldığı canlı yayında festivalin yeniden düzenlenmesine ilişkin ses getirecek bir açıklama yaptı.

İptal edilen Altın Portakal Film Festivali için tarih verdi! Muhittin Böcek canlı yayında duyurdu: 'Tüm Türkiye bunu görecek'

Nejla Demirci'nin yönettiği belgeselle ilgili tartışmaların sonucu iptal edilen festival başta sinema severler olmak üzere sanat dünyasında geniş yankı uyandırdı. Festivale ev sahipliğini yapan Antalya'nın belediye başkanı Muhittin Böcek, "Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebi ile 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum." sözleriyle iptal haberini duyurmuştu.

_131294105_bocek

FESTİVAL YÖNETMENİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Böcek, festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu'nu süreci yönetememekle eleştirip görevine son verildiğini de bildirmişti.

thumbs_b_c_650bc69aae587617b5c7e8bea2dbe78b

DEMET AKBAĞ AYRILDI, BAKANLIKLAR ÇEKİLDİ

Festivalin jüri başkanı Demet Akbağ görevin ayrıldığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı festivale desteğini çektiğini açıklamıştı.

demetakbağ

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki 'Kanun Hükmü' adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız" ifadeleri kullanılmıştı.

fa853c22bf63653d17bf6046b42a3486

Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi! Başkan Muhittin Böcek'ten açıklama Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi! Başkan Muhittin Böcek'ten açıklama

"FESTİVAL BU YIL DÜZENLENECEK"

Tüm bu gelişmelerle beraber tartışmalar devam ederken Muhittin Böcek festivali yeniden düzenleyeceğini duyurdu. 2023 bitmeden

thumbs_b_c_1b0aee4c728bf85295537419f4f895f3

Bu Altın Portakal'ı 100. yılında, 60. kez, şartlar ne olursa olsun, hiçbir bakanlıktan bir kuruş istemeden, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olarak yapacağım ve tüm sanatçılarımızın, sinema emekçilerimin de desteğiyle yapacağım. Türkiye bunu görecek. Ben belgeseli de izlemedim, seçici kurulu da etkilemedim. Şunu seçin, bunu seçmeyin demedim."

Emekli maaşları, yeni anayasa... Gözler Erdoğan'ın konuşmasında! Emekli maaşları, yeni anayasa... Gözler Erdoğan'ın konuşmasında!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Başkentte hareketli dakikalar: Kızılay çevresinde patlama sesi duyuldu!Son dakika | Başkentte hareketli dakikalar: Kızılay çevresinde patlama sesi duyuldu!
Bu sezon değişken fiyat politikasına geçildiBu sezon değişken fiyat politikasına geçildi
10 ay sonra bir ilk! Hayatımıza yeniden mi girecek?10 ay sonra bir ilk! Hayatımıza yeniden mi girecek?
Anahtar Kelimeler:
Muhittin Böcek altın portakal film festivali

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.