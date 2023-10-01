İptal edilen Altın Portakal Film Festivali için tarih verdi! Muhittin Böcek canlı yayında duyurdu: 'Tüm Türkiye bunu görecek'

Nejla Demirci'nin yönettiği belgeselle ilgili tartışmaların sonucu iptal edilen festival başta sinema severler olmak üzere sanat dünyasında geniş yankı uyandırdı. Festivale ev sahipliğini yapan Antalya'nın belediye başkanı Muhittin Böcek, "Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebi ile 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum." sözleriyle iptal haberini duyurmuştu.

FESTİVAL YÖNETMENİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Böcek, festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu'nu süreci yönetememekle eleştirip görevine son verildiğini de bildirmişti.

DEMET AKBAĞ AYRILDI, BAKANLIKLAR ÇEKİLDİ

Festivalin jüri başkanı Demet Akbağ görevin ayrıldığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı festivale desteğini çektiğini açıklamıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki 'Kanun Hükmü' adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız" ifadeleri kullanılmıştı.

"FESTİVAL BU YIL DÜZENLENECEK"

Tüm bu gelişmelerle beraber tartışmalar devam ederken Muhittin Böcek festivali yeniden düzenleyeceğini duyurdu. 2023 bitmeden

Bu Altın Portakal'ı 100. yılında, 60. kez, şartlar ne olursa olsun, hiçbir bakanlıktan bir kuruş istemeden, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olarak yapacağım ve tüm sanatçılarımızın, sinema emekçilerimin de desteğiyle yapacağım. Türkiye bunu görecek. Ben belgeseli de izlemedim, seçici kurulu da etkilemedim. Şunu seçin, bunu seçmeyin demedim."