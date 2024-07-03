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  4. Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 37 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 37 hedef imha edildi

03.07.2024 22:46
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 37 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 37 hedef imha edildi

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güven- lik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 3 Temmuz 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatı ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef imha edilmiştir” denildi.

"ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Açıklamada, “İcra edilen bu hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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