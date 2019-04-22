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İran'dan ABD'nin muafiyet kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 19:05 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ABD'nin muafiyetleri uzatmama kararıyla ilgili yerel ve yabancı tüm ilgili kurumlarla görüşmeler yaptıklarını ve İran'ın bu konudaki tutumunun kısa bir süre içinde duyurulacağını ifade etti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin muafiyetleri uzatmama kararıyla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurumlarla görüşmeler yaptıklarını ve İran'ın tutumunun kısa sürede açıklanacağını belirtti.

Musevi, ABD'nin muafiyetleri uzatmayacağını bildirmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yaptığı açıklamada Washington yönetimini eleştirdi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının "özünde yasalara aykırı olduğunu" belirten Musevi, "İran, ilkesel olarak yaptırımlar kapsamındaki muafiyetlere değer vermemektedir." ifadesini kullandı.

Musevi, İran Dışişleri Bakanlığının, yaptırımların pratikteki olumsuz etkileri ve muafiyetlerin yenilenmemesi nedeniyle bu olumsuz durumun artması ihtimaline ilişkin ilgili tüm yerel kurumlarla sürekli iletişimde olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği ve komşu ülkeler ile uluslararası şirketlerin temsilcileriyle "yoğun bir istişare trafiği" yürüttüklerini de vurgulayan Musevi, şunları ifade etti:

"Yerel ve yabancı ilgili kurumlarla kurulan temaslar ve yapılan istişarelerle ilgili rapor karar alıcı mercilere ulaştırıldı. Çok kısa bir süre içinde bu konuyla ilgili gerekli kararlar alınacak ve ilan edilecektir."

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Trump'ın, mayıs başında süresi dolacak olan muafiyetleri uzatmama kararı verdiği bildirilmişti. Bu kararla, İran'ın petrol ihracatını sıfırlama ve rejimin ana gelir kaynağını sınırlamanın hedeflendiği belirtilmişti.

ABD yönetiminin bu kararıyla, "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona erecek.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD, bu tarihte aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.

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ABD İRAN Tahran yaptırım

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