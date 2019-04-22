İran'dan ABD'nin muafiyet kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin muafiyetleri uzatmama kararıyla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurumlarla görüşmeler yaptıklarını ve İran'ın tutumunun kısa sürede açıklanacağını belirtti.

Musevi, ABD'nin muafiyetleri uzatmayacağını bildirmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yaptığı açıklamada Washington yönetimini eleştirdi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının "özünde yasalara aykırı olduğunu" belirten Musevi, "İran, ilkesel olarak yaptırımlar kapsamındaki muafiyetlere değer vermemektedir." ifadesini kullandı.

Musevi, İran Dışişleri Bakanlığının, yaptırımların pratikteki olumsuz etkileri ve muafiyetlerin yenilenmemesi nedeniyle bu olumsuz durumun artması ihtimaline ilişkin ilgili tüm yerel kurumlarla sürekli iletişimde olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği ve komşu ülkeler ile uluslararası şirketlerin temsilcileriyle "yoğun bir istişare trafiği" yürüttüklerini de vurgulayan Musevi, şunları ifade etti:

"Yerel ve yabancı ilgili kurumlarla kurulan temaslar ve yapılan istişarelerle ilgili rapor karar alıcı mercilere ulaştırıldı. Çok kısa bir süre içinde bu konuyla ilgili gerekli kararlar alınacak ve ilan edilecektir."