İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi hakkında verilen idam kararı bozuldu

İranlı şarkıcı Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, müvekkili hakkında İsfahan Devrim Mahkemesi tarafından verilen idam cezasının Yargıtay 39. Dairesi tarafından bozulduğunu belirtti.

Davanın yeniden görüleceğini aktaran Reisiyan, "Yargıtay beklendiği gibi, telafisi mümkün olmayan bir adli hatadan kaçındı." ifadelerini kullandı.

İran yargı yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İDAMA MAHKUM EDİLMİŞTİ

İran'da Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden gösterileri organize etmekle suçlanarak idama mahkum edilen ancak daha sonra cezası Yüksek Mahkeme tarafından hapse çevrilen İranlı rap şarkıcısı Salihi, idama mahkum edilmişti.

Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsfahan Devrim Mahkemesinin Yüksek Mahkemenin kararını uygulamadığını bildirmişti.

Rap şarkıcısı Salihi, Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrasında Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay süren gösterilere katılmış ve eylemleri destekleyen açıklamalar yapmıştı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





