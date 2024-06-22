HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi hakkında verilen idam kararı bozuldu

İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi hakkında verilen idam kararı bozuldu

22.06.2024 13:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden protesto gösterilerini organize etmekle suçlanarak idama mahkum edilen İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi hakkındaki idam kararı, Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu.

İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi hakkında verilen idam kararı bozuldu

İranlı şarkıcı Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, müvekkili hakkında İsfahan Devrim Mahkemesi tarafından verilen idam cezasının Yargıtay 39. Dairesi tarafından bozulduğunu belirtti.

Davanın yeniden görüleceğini aktaran Reisiyan, "Yargıtay beklendiği gibi, telafisi mümkün olmayan bir adli hatadan kaçındı." ifadelerini kullandı.

İran yargı yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İDAMA MAHKUM EDİLMİŞTİ

İran'da Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden gösterileri organize etmekle suçlanarak idama mahkum edilen ancak daha sonra cezası Yüksek Mahkeme tarafından hapse çevrilen İranlı rap şarkıcısı Salihi, idama mahkum edilmişti.

jhgk

Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsfahan Devrim Mahkemesinin Yüksek Mahkemenin kararını uygulamadığını bildirmişti.

Rap şarkıcısı Salihi, Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrasında Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay süren gösterilere katılmış ve eylemleri destekleyen açıklamalar yapmıştı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekliyi şoke eden fatura! 'Hamam çalıştırmıyorum'Emekliyi şoke eden fatura! 'Hamam çalıştırmıyorum'
'Babama gidiyorum' diye evden çıkan Selin'den 66 gündür haber alınamıyor! Anne isyan etti'Babama gidiyorum' diye evden çıkan Selin'den 66 gündür haber alınamıyor! Anne isyan etti
Cihantimur'un avukatından 'tahliye' hamlesi! Şartların kötülüğüne vurgu yaptı: Nemlendirici istedi, su iç dedilerCihantimur'un avukatından 'tahliye' hamlesi! Şartların kötülüğüne vurgu yaptı: Nemlendirici istedi, su iç dediler
Anahtar Kelimeler:
İran idam
En Çok Okunan Haberler
Saatler kala dikkat çeken görüntü! Bir tek o gülüyordu

Saatler kala dikkat çeken görüntü! Bir tek o gülüyordu

Asgari ücret için SGK uzmanı tarih ve rakam verdi

Asgari ücret için SGK uzmanı tarih ve rakam verdi

Cihantimur'un avukatından 'tahliye' hamlesi! Şartların kötülüğüne vurgu yaptı: Nemlendirici istedi, su iç dediler

Cihantimur'un avukatından 'tahliye' hamlesi! Şartların kötülüğüne vurgu yaptı: Nemlendirici istedi, su iç dediler

15 yaşındaki kızını arabada istismar ederken suçüstü yakalandı! Avukattan skandal savunma: Suç unsuru oluşturmaz

15 yaşındaki kızını arabada istismar ederken suçüstü yakalandı! Avukattan skandal savunma: Suç unsuru oluşturmaz

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksiciler memnun: Sürücü dışında kimse bilmeyecek

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksiciler memnun: Sürücü dışında kimse bilmeyecek

'Babama gidiyorum' diye evden çıkan Selin'den 66 gündür haber alınamıyor! Anne isyan etti

'Babama gidiyorum' diye evden çıkan Selin'den 66 gündür haber alınamıyor! Anne isyan etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.