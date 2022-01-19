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  4. Iron Man gibi ama değil: Adını iCub koymuşlar! Doğal afetlerde yardım edecek

Iron Man gibi ama değil: Adını iCub koymuşlar! Doğal afetlerde yardım edecek

19.01.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın Genoa şehrinde yer alan Istituto Italiano di Tecnologia'daki (IIT) uzmanlar, ünlü çizgi roman karakteri Iron Man (Demir Adam) tarzında iCub isimli bir robot geliştirdi. Bir çocuk boyutlarında olan iCub, doğal afetlerden sonra molozları aşıp insanlara yardım edebilecek. Ancak robotun oyuncak bebek gibi olan yüzü bazıları tarafından biraz ürkütücü bulunuyor.

Iron Man gibi ama değil: Adını iCub koymuşlar! Doğal afetlerde yardım edecek

Robot teknolojileri günümüzde birçok alanda kullanım imkanı bulmaya başlamışken, bu konuyla ilgili bir haber de İtalya'dan, iCub adlı robottan geldi.

IRON MAN'İ ANIMSATIYOR, ZORLU ARAZİLERDE UÇABİLMEK İÇİN TASARLANDI

iCub adlı robot, İtalya'nın Genoa şehrindeki Istituto Italiano di Tecnologia'daki (IIT) uzmanlar tarafından geliştirildi. Robert Downey Jr. tarafından beyaz perdede canlandırılan Iron Man'in zırhını anımsatan Robot, doğal afetler sonrası molozları aşıp zorlu arazilerde uçmak için tasarlanmış. Yani arama ve kurtarma operasyonlarında kullanılabilir.

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5 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK BOYUNDA

15 yıldan fazla bir süredir geliştirildiği aktarılan iCub'un avuçlarındaki robotik sistemler, itici roketler kullanarak havada yakınlaşırken gücü ve yönü kontrol etmesini sağlayacak. 5 yaşındaki bir çocuğun boyunda olan (104 cm boyunda) robot, hayatta kalan insanları aramak için ulaşılamayan noktalara ulaşabilecek.

iClub'ın oyuncak bebekleri anımsatan yüzü ise biraz ürkütücü bulunuyor.

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İtalya
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