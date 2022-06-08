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İş adamına hayatının şokunu yaşattılar! 10 milyon lira kaptırdı, iş yerinin önündeki kalabalığı görünce anladı

08.06.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Saadet zinciri' ve benzeri yollarla dolandırıcılığa bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bir iş adamı, kendilerini kuyumcu olarak tanıtan ve yüksek kazanç vadeden iki zanlıya 10 milyon liradan fazla para kaptırdı. S.S. isimli kadınla iş S.Ö. isimli iş adamı, durumdan şüphelenip iş yerine gittiğinde ise hayatının şokunu yaşadı. Bağdat Caddesi'ndeki iş yerinin önündeki kalabalığı gören S.Ö., dolandırıldığını anladı...

İş adamına hayatının şokunu yaşattılar! 10 milyon lira kaptırdı, iş yerinin önündeki kalabalığı görünce anladı

İstanbul'da bir iş adamı, kendilerini kuyumcu olarak tanıtan ve yüksek kazanç vadeden iki zanlıya 10 milyon TL üzerinden para kaptırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan iş adamı polise giderek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, kuyumculuk sistemi üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen ‘Saadet Zinciri’ benzeri vurgun, İstanbul’da yaşandı. İş adamı S.Ö., bir tanıdığı vasıtasıyla tanıştığı altın danışmanı S.S. adlı kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek 30 Mayıs’ta polise başvurdu. İş adamı S.Ö., emniyetteki ifadesinde, bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı S.S. isimli kadın tarafından dolandırıldığını belirtti.

10 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA YATIRDI

İddiaya göre S.S. isimli şahsın kendisini Kadıköy’de faaliyet gösteren bir kuyumcu firması çalışanı olarak tanıttığı, kurmuş olduğu kuyumculuk sistemi üzerinden para kazandığını, sisteme girenlerin de kendisi gibi kazanç sağlayabileceğini söyleyerek iş adamı S.Ö.‘den şirket hesabına farklı zamanlarda para istedi. İş adamı da S.S.'ye inanarak ilk olarak şahsi hesabına 97 bin 213 lira yatırdı. Devamında ise S.S.’nin bağlı bulunduğu kuyumculuk şirketinin hesabına toplam 10 milyon 252 bin 502 lira daha para transferi gerçekleştirdi. Her iki hesaba toplam 10 milyon 349 bin 715 lira aktarıldığı belirlendi.

KARŞILIĞINDA DEĞERLİ TAŞLAR VERDİ

S.S.’nin, iş adamına yüzde 20 ve yüzde 30 gibi değişen oranlarda kazanç vadederek sürekli olarak yatırıma teşvik ettiği anlaşıldı. İddiaya göre iş adamına yatırdığı para karşılığında değerli olduğu söylenen zümrüt, safir, mozanit, kristal ve pırlantaya benzer birçok taş verildi.

İŞ YERİNE GİTTİ, KALABALIĞI GÖRÜNCE GERÇEĞİ ANLADI

İlerleyen günlerde durumdan şüphelenen iş adamı sözde şirketin Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki şubesine gitti. Kapı önünde 150-200 kişilik bir kalabalığın toplandığını gören adam, kendisinin de dolandırıldığını anladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

‘Saadet zincirleri’ benzer yapılanmayla ilgili başlatılan soruşturmada, sistem üzerinden kişilerin birikimlerini toplayıp milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan S.S. ve ortak hareket ettikleri öne sürülen K.E. adlı yabancı uyruklu bir kişi, “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlaması ile Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Mayıs’ta gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER, KARŞI TARAFTAN VE ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Göktürk Polis Merkezine götürülerek ifadesi alınan S.S. ve K.E., haklarındaki iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti. Herhangi bir usulsüzlük ya da dolandırıcılık olayına başvurmadıklarını ileri süren her iki şüpheli, hakaret ve tehdit edildiklerini gerekçe göstererek karşı taraftan şikayetçi oldu. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 Mayıs’ta adliyeye sevk edilen her iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul
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