Isıtmasız bir evde yaşayan kadın ısınma yöntemlerini paylaştı! Ellerinin ve ayaklarının donmasını önlemek için...

Faturaları düşürmek ve evi daha sıcak tutmak için çeşitli yöntemler deneniyor. Ancak bu yöntemler maalesef ki istenilen sonuçları tam olarak sağlayamıyor. 2 çocuk annesi Megan, evinin ısıtmasız olduğunu bu nedenle soğuk evinde ısınmak için farklı yöntemler bulduğunu paylaştı.

"MERKEZİ ISITMA OLMADAN GÜNLÜK HAYAT"

Tutumlu anne , 'merkezi ısıtma olmadan günlük hayat' başlığıyla sosyal medya uygulamasında ipuçlarını paylaştığı bir klip yayınladı. Şöyle dedi: “Merkezi ısıtması olmayan bir evde başlayarak bir iş gününe benimle hazırlanın. Gördüğünüz gibi dışarısı oldukça soğuk ve içerisi kesinlikle daha sıcak hissetmiyor, hatta daha soğuk hissettiriyor. Battaniye olarak battaniye ve yorgan arası olan fırçalanmış pamuklu yorgan kullanıyor. Bunun onu daha sıcak tuttuğunu keşfetmiş.

KOYUN POSTU ÇİZMELERİNİ GİYİYOR

"Sabahları sıcak bir içecek içerek ellerinizi de ısıtabilirsiniz" Meghan daha sonra günlük kıyafetlerini giyiniyor ve kendini sıcak tutmak için üç kat giysi giyiyor. “Birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman ve kalın çoraplar. Sırada bir şapka var. Ev çorapla yürümek çok soğuk olduğu için nereye gidersem gideyim sürekli onları giymek zorunda olduğum için yatak odasında koyun postu çizmelerimi giydim.

BUNU YAPMAK ZORUNDA OLAN BİRÇOK İNSAN VAR

“Şimdi tekrar yatağa dönüyorum ve bu sefer sıcak su torbam var, yatağıma bunu alıyorum. Üstümde üç kat, beni sıcak tutan ipeksi bir sabahlık, üzerimde üç battaniye ve çorap var. Bu deneyimden öğrendiğim şey, aslında her zaman rahat olmamayı, rahatsız bir ortamda yaşamayı öğrenmenin gerçekten olumlu bir şey olduğu ve bunu yapmak zorunda olan birçok insan olduğu."

ÇOCUKLARINA FARKLI DURUMLARA UYUM SAĞLAMALARINI ÖĞRETİYOR

“Çocuklarım için bile sızlanıyorlar ama umarım bu onlara hayata devam etme becerilerini öğretir, bu da farklı durumlara nasıl uyum sağlayacaklarını öğrenmeleri anlamına gelir.

"KALORİFERİ ÇALIŞTIRMAYI GÖZE ALAMIYORUM"

Megan'ın paylaştığı video kısa süre içerisinde birçok sosyal medya kullanıcısına ulaştı. Bir kişi şöyle dedi: “Bunu hissediyorum. Benim ailem de aynı. Kaloriferimiz var ama çalıştırmayı göze alamıyorum.” Bir diğeri ekledi: “Aman Tanrım, dudakların gerçekten mavi görünüyor, çok soğuk görünüyorsun. Bunun gerçek hayat olduğuna inanamıyorum, çok üzücü.”