İSKİ su kesintisi 1 Mart 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 1 Mart sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?
Arnavutköy ilçesinde kesintiden etkilenen Ömerli mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Mart 2021 09.45’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Mart 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Avcılar ilçesinde kesintiden etkilenen Cihangir mahallesi ve Ambarlı mahallesinde 300 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Mart 2021 13.18'da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Mart 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Bakırköy ilçesinde kesintiden etkilenen Yeşilköy mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Mart 2021 13.19'da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Mart 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Başakşehir ilçesinde kesintiden etkilenen Başakşehir 2. kısım mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Mart 2021 09.54'da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Mart 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Beylikdüzü ilçesinde kesintiden etkilenen Yakuplu mahallesi ve Beylikdüzü OSB mahallesinde 300 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Mart 2021 11.16'da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Mart 2021 tarihinde 14.30 civarında bitmesi öngörülüyor.
Eyüpsultan ilçesinde kesintiden etkilenen Nişancı mahallesi ve Defterdar mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Mart 2021 12.10'da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Mart 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Kağıthane ilçesinde kesintiden etkilenen Harmantepe mahallesinde şebeke hattı vana arızası nedeniyle 1 Mart 2021 11.10'da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Mart 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Silivri ilçesinde kesintiden etkilenen Selimpaşa merkez mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Mart 2021 09.45'de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Mart 2021 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.