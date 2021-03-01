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İSKİ su kesintisi 1 Mart 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

01.03.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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İSKİ su kesintisi 1 Mart 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da bazı bölgelerde 1 Mart 2021 tarihinde şebeke hattı arızası ve ana isale hattı yenilemesi gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 1 Mart İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

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İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 1 Mart sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

1 MART İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

1 MART İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

Arnavutköy ilçesinde kesintiden etkilenen Ömerli mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Mart 2021 09.45’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Mart 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

AVCILAR SU KESİNTİSİ

Avcılar ilçesinde kesintiden etkilenen Cihangir mahallesi ve Ambarlı mahallesinde 300 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Mart 2021 13.18'da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Mart 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

Bakırköy ilçesinde kesintiden etkilenen Yeşilköy mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Mart 2021 13.19'da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Mart 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

Başakşehir ilçesinde kesintiden etkilenen Başakşehir 2. kısım mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Mart 2021 09.54'da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Mart 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

Beylikdüzü ilçesinde kesintiden etkilenen Yakuplu mahallesi ve Beylikdüzü OSB mahallesinde 300 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Mart 2021 11.16'da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Mart 2021 tarihinde 14.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Eyüpsultan ilçesinde kesintiden etkilenen Nişancı mahallesi ve Defterdar mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Mart 2021 12.10'da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Mart 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

Kağıthane ilçesinde kesintiden etkilenen Harmantepe mahallesinde şebeke hattı vana arızası nedeniyle 1 Mart 2021 11.10'da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Mart 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

SİLİVRİ SU KESİNTİSİ

Silivri ilçesinde kesintiden etkilenen Selimpaşa merkez mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Mart 2021 09.45'de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Mart 2021 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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