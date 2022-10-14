HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 14 EKİM 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 14 EKİM 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

14.10.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak konusu olurken İSKİ 14 Ekim 2022 Cuma günü su kesintisi listesini paylaştı. İSKİ arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle olacak kesintilere ilişkin bilgileri paylaşmayı sürdürüyor. İstanbul'da su kesintisi sorunu yaşayan kişiler internette araştırma yapıyor. Yapılan açıklamada Bağcılar detayı dikkat çekti. Peki, 14 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 14 Ekim 2022 Cuma günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 14 EKİM 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ su kesintisi listesi 14 Ekim 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler 14 Ekim 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yazılı açıklamada bulunuldu. Peki, 14 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 14 Ekim 2022 Cuma günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

su kesintisi

14 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

s1

14 Ekim 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamanın detayları şu şekilde:

SU KESİNTİSİ LİSTESİ

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler : Demirkapı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2022 04:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

s3

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

s4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esenyurt'ta korkunç olay! 6'ncı kattan beton zemine düştüEsenyurt'ta korkunç olay! 6'ncı kattan beton zemine düştü
İmamoğlu'ndan eleştirenlere davet geldi! "İğne atsanız yere düşmeyecek"İmamoğlu'ndan eleştirenlere davet geldi! "İğne atsanız yere düşmeyecek"
Kan donduran olay! Yalvardılar ama durmadıKan donduran olay! Yalvardılar ama durmadı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bağcılar İSKİ su kesintisi istanbul su kesintisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, ülke puanında kaçıncı sırada?

Türkiye, ülke puanında kaçıncı sırada?

Kuzey Kore'nin balistik füze hamlesi sonrası harekete geçtiler! F-35 savaş uçakları birer birer havalandı

Kuzey Kore'nin balistik füze hamlesi sonrası harekete geçtiler! F-35 savaş uçakları birer birer havalandı

Okullara dağıtılan zeka oyunlarında uygunsuz içerik tespit edildi!

Okullara dağıtılan zeka oyunlarında uygunsuz içerik tespit edildi!

Kemal Kılıçdaroğlu 'Türkiye en az 10 milyar dolar kaybetti' deyip duyurdu! 'İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız'

Kemal Kılıçdaroğlu 'Türkiye en az 10 milyar dolar kaybetti' deyip duyurdu! 'İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız'

"Saygı kelimesi sizin için neyi ifade ediyor?" Haluk Levent özür diledi

"Saygı kelimesi sizin için neyi ifade ediyor?" Haluk Levent özür diledi

Dezenformasyon yasa teklifi, TBMM'de kabul edilerek kanunlaştı

Dezenformasyon yasa teklifi, TBMM'de kabul edilerek kanunlaştı

İlginizi Çekebilir

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.