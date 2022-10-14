İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 14 EKİM 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ su kesintisi listesi 14 Ekim 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler 14 Ekim 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yazılı açıklamada bulunuldu. Peki, 14 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 14 Ekim 2022 Cuma günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

14 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

14 Ekim 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamanın detayları şu şekilde:

SU KESİNTİSİ LİSTESİ

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler : Demirkapı Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.10.2022 04:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti



