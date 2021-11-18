İşleri çok kolaylaştıran, teknolojik ve indirimli elektrikli

Günümüzde kullandığımız en verimli ev gereçlerinden biri olan, basit tasarımlarına rağmen harikalar yaratan elektrikli süpürgeler; tüm tozu toz torbasına veya haznesine çekerek kısa sürede evinizi temizlemenizi sağlar. Yüksek çekim gücüne ve her türlü zeminde yüksek performans sağlayabilecek gelişmiş özelliklere sahip en iyi Fakir elektrikli süpürgeleri 14-18 Kasım tarihleri arasında Amazon’un Black Friday kampanyası kapsamında %50’ye varan indirimlerle satın alabilir, temizlikten artan zamanı kendinize ve sevdiklerinize ayırabilirsiniz.

1. Flipper’ın rengi kadar performansı da sizi büyüleyecek!

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Fakir Flipper Toz Torbasız Süpürge, size kullanım kolaylığı sunarak ev temizliğindeki yardımcınız olmaya geliyor! Toz torbasız elektrikli süpürgeler sayesinde toz veya artıklarla direkt olarak temas etmeden evinizi temizleyebilir, pratik bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca yanınızda olacak bu ürün, Cyclone teknolojisi ile tozu ayrıştırarak haznesine hapseder ve size yüksek çekim gücü sunar. 4 litrelik toz haznesiyle evinizi dip köşe temizleyebileceğiniz Flipper Toz Torbasız Süpürge, kolay taşınabilir olması ve 360 derece dönebilen tekerleği sayesinde size konfor vadeder. Amazon Prime üyeliğiniz olmasa dahi %50’ye varan indirimle satın alabileceğiniz bu ürün, evinizdeki tozlara meydan okuyor!

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2. Hızlı temizlikler için Rematrix!

Günlük temizliğiniz için kullanımı kolay ve pratik bir elektrikli süpürgeye ihtiyaç duyuyorsanız Fakir Rematrix Elektrikli Süpürge’yi tercih edebilirsiniz. 1 litrelik toz haznesi bulunan, 5 metrelik uzun kablosuyla odalarınız arası geçişlerde problem yaşamayacağınız, hepa filtresi sayesinde havadaki toz ve poleni ayrıştırarak alerjiniz varsa sizi rahatlatacak bu ürün; dört dörtlük bir temizlik imkanı sunuyor. Rematrix Elektrikli Süpürge’yi mobilya, halı veya sert zeminlerde rahatlıkla kullanabilir, ergonomik tutma sapı ve 650 Watt gücündeki motoruyla günlük temizliğinizi kısa sürede bitirip tertemiz evinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Üstelik bu ürünü indirimli fiyatıyla satın almak için Prime üyesi olmanız gerekmiyor!

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3. Fakir Veyron ile temizlikte çığır açın!

Fakir’in yine toz torbasız ürünlerinden biri olan Veyron Turbo XL Kuru Vakum Süpürgesi, kapsamlı temizlikleriniz için birebir. 750 Watt gücündeki motoru sayesinde yüksek çekim gücüne sahip olan Veyron, hepa filtresi ve kolay takıp çıkarılabilen toz haznesiyle size elektrikli süpürgenin en pratik halini sunuyor. En çarpıcı özelliklerinden biri ise donanımındaki LED ışıklı uyarı sistemi sayesinde filtrenin temizlik vakti geldiğinde sizi uyararak olası bir tıkanıklığın önüne geçiyor olması. Dar alanlar için ayrı bir temizleme aparatı içeren, kullanışlı tekerlek tasarımı sayesinde kolaylıkla taşıyabileceğiniz Fakir Veyron Turbo XL Kuru Vakum Süpürgesi ile eviniz ışıldayacak!

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4. Şık tasarımın kırmızı çekiciliğiyle birleşimi!

Cyclone teknolojisi sayesinde siz zemindeki tozları temizlerken Fakir Ranger Elektronik Toz Torbasız Süpürge ortamdaki havanın filtrelenmesini sağlıyor! 890 Watt güce sahip motoruyla yüksek çekim sağlayarak her türlü zeminde biriken tozu kolaylıkla hapseden bu ürün, 77.8 desibellik ses seviyesi ile süpürgelerin gürültülü olduğuna dair ön yargıları ortadan kaldırıyor! Şık tasarımı ve ileri teknolojisi ile başınız şişmeden evinizi tertemiz yapabilir, yüksek hareket kabiliyeti ve güçlü motoru ile kısa sürede evinizde harikalar yaratabilirsiniz. Amazon Prime üyeliğiniz olmasa dahi indirimli fiyatıyla satın alabileceğiniz Fakir Ranger Elektronik Toz Torbasız Süpürge’nin kırmızı renginin sizi büyüleyeceği kesin!

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5. Gelişmiş teknolojisinin keyfini süreceğiniz bir süpürge!

Fakir’in ileri teknoloji ev aletlerinden biri olan Franky Pro Bldc Şarjlı Süpürge, tasarımı ve donanımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Siklon filtresiyle havayı hızla döndürerek tozdan ayrıştıran ve hepa filtresiyle bu tozların makineden dışarı çıkmasına engel olan bu ürün, 220 Watt gücündeki motoruyla sınıfındaki diğer ürünlere kıyasla yüksek bir performans sağlıyor. İster dikey süpürge ister el süpürgesi olarak kullanabileceğiniz, 2 kademeli hız ayarı, 3 saat şarj süresi, torbasız kolay kullanımı ve çeşitli amaçlar için üretilmiş ek aparatlarıyla tam bir performans ürünü olan Franky’yi Amazon Prime üyeliğiniz yoksa bile %50’ye varan indirim kampanyasıyla satın alabilir, kablosuz temizliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

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6. Toz torbalarına veda etmek için gecikmediniz mi?

Pratik ve işlevsel elektrikli süpürgelerden biri olan Fakir Intra Toz Torbasız Süpürge, sahip olduğu vakum gücü ile tüm zeminlerde kusursuz temizlik sağlıyor. 800 Watt motor gücü, 4.5 litrelik toz toplama kapasitesi, hepa ve polen filtresi gibi özellikleriyle farkını ortaya koyan bu ürüne yaşam alanınızı rahatlıkla teslim edebilirsiniz. Özel filtreleme sistemi sayesinde süpürme işini üst seviyelere taşıyan Intra Toz Torbasız Süpürge’yi Prime üyesi olmasanız dahi indirimli fiyatıyla satın alabilir, mor rengi ve şık tasarımıyla evinizde ışıldamasını sağlayabilirsiniz.

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7. Bir taşla iki kuş vurmak isteyenlere!

Fakir’in dik süpürgeleri arasındaki güçlü ürünlerden biri olan Darky’s Kuru Vakum Süpürgesi, basit tasarımı sayesinde size oldukça kolay bir kullanım deneyimi sunuyor. Tekerlekli üçgen yer aparatı ile zorlu köşelerde dahi başarılı bir temizlik gerçekleştirebileceğiniz bu ürün, 1 litrelik toz haznesi ile evinizdeki tüm tozları toplamaya geliyor! Kolay döndürülebilen ergonomik tutma sapı ve 800 Watt gücündeki motorunun birleşimi sayesinde evinizi dilediğiniz gibi temizleyebilir, dikey süpürge ve el süpürgesi olmak üzere 2 farklı şekilde kullanabilirsiniz. Halı, parke veya sert zeminlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürüne Amazon Black Friday kampanyaları kapsamında %50’ye varan indirimle sahip olabilirsiniz! Hem de Prime üyesi olmasanız bile!

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8. Performans ürünü arıyorsanız sizi buraya alalım!

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Dikey tasarımı ile duruşunuzu bozmadan rahatça temizlik yapmanızı sağlayacak Fakir Rody Dikey Elektrikli Süpürge, her zaman elinizin altında olmasını isteyeceğiniz bir ürün. Zemine dökülen ve hızlıca temizlenmesi gereken tozları anında temizleyebilir, hafif yapısı ile acil durumlardaki kurtarıcınız olabilir! Parkelerinizi çizmeyecek yer aparatı ve 800 Watt gücündeki motoruyla tozları kısa sürede toplayabilir, farklı türdeki halılarınıza işlemiş tozları dahi kolaylıkla temizleyebilirsiniz. 1 litrelik toz haznesi ile evinizin temizliğini tek seferde tamamlayabilir, 6 metrelik kablosu ile geniş bir alanda rahatça kullanabilirsiniz. Amazon Prime üyesi olmasanız dahi Black Friday indirimlerinden yararlanarak uygun fiyata sahip olabileceğiniz bu ürünle temizlik anlayışınız değişecek!

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