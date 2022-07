İşletim sistemi android olmadan yapamam diyenlere en iyi android telefonlar

Güçlü performans, üst düzey görüntü kalitesi, yüksek çözünürlük, uzun pil ömrü... Bir telefondan daha ne bekleyebilirsiniz ki zaten, öyle değil mi? Eğer iOS işletim sistemli cep telefonları tercihiniz değilse sizler için performansı ve kalitesiyle iOS'u aratmayacak birbirinden fonksiyonel Android telefon önerilerimiz var. Bütçenize ve beklentinize en uygun modeli satın alabileceğiniz bu ürünleri gelin birlikte keşfedelim.

1. Daha hızlı ve daha verimli: Xiaomi Redmi Note 11 Pro

108 MP profesyonel kamerasıyla fotoğraf severlerin bir numaralı tercihi olmaya aday Xiaomi Redmi Note 11 Pro, farklı tasarımı ve ince çerçevesiyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. 6.67 inç boyutundaki ekranı; video izlerken veya oyun oynarken kaliteli bir deneyim sunuyor. 5000 mAh kapasitesinde pil gücü bulunan cihaz uzun kullanım ömrü vadederken 120 Hz yenileme hızıyla maksimum performans yaşamanıza imkân tanıyor. Beyaz, gri ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan cep telefonunun MediaTek Helio G96 işlemcisi, daha hızlı işlem yapabilmenizi sağlıyor.

2. Yüksek pil kapasiteli Oppo Realme C25S 128 GB Water Blue Cep Telefonu

En iyi Android telefon markası denilince akla ilk gelen markalardan Oppo, Realme C25S modeliyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. 6000 mAh'lık ultra pil kapasitesiyle gün boyu sizi yarı yolda bırakmayan cihaz, uygun fiyatlı ancak ortalama üstü bir akıllı telefon arayışında olanları sevindiriyor. Hızlı şarj özelliğiyle ihtiyacınız olan en acil durumlarda bile gününüzü kurtarıyor. Ürünün 256 GB'ye kadar artırılabilir 128 GB dahili kapasitesi sayesinde fotoğraf, video veya uygulamalarınız için gerekli olan alanı rahatlıkla bulabilirsiniz. 48 MP çözünürlükteki ana kamera daha net fotoğraflar elde etmenizi sağlarken ürünün adını "Kamerası en iyi Android telefonlar" listesine yazdırmayı da başarıyor.

3. Hızlı şarj özelliğiyle karşınızda Samsung Galaxy A53 5G Cep Telefonu

En iyi Android telefon sıralamasında zirveye oynayan Samsung Galaxy A53, şık tasarımı ve pastel tondaki mavi rengiyle dikkatleri üzerine topluyor. 6.5 inçlik geniş FHD+ Süper AMOLED ekranıyla maksimum kalitede görüntü sunan cihaz, 64 MP OIS kamerasıyla fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ultra geniş açı özellikli kamerası sayesinde kadrajınızı dilediğiniz kadar genişletebilirken derinlik kamerasıyla da odağınızı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. 5000 mAh gücündeki pili, internet üzerinden daha çok film veya video izlemenize olanak tanımakla birlikte 25 W'a kadar çıkan süper hızlı şarjıyla telefon keyfini gün boyu sürebiliyorsunuz.

4. Hızıyla yarış arabalarına rakip Oppo A55 64 GB Gökkuşağı Mavisi Cep Telefonu

Bir akıllı telefondan beklediğiniz tüm özelliklere sahip olan Oppo A55, 16 MP yapay zekâ teknolojili ön kamerasıyla rakip tanımıyor. Aynı zamanda 50 MP üçlü ana kamerası ise birbirinden kaliteli fotoğrafları çekmenize yardımcı oluyor. Son zamanlarda ürettiği teknolojik cihazlarla yükselişe geçen Oppo, bu modelinde de yeni nesil teknolojilere yer vermeyi ihmal etmiyor. Ultra modern şık tasarımıyla keyifli ve canlı bir deneyim yaşatan Oppo A55, 5000 mAh kapasitesindeki piliyle yüksek dayanıklılık sağlıyor. 256 GB genişletme kapasiteli cihaz, 2.3 GHz'e varan yenileme hızıyla yarış arabalarını aratmıyor.

5. Kesintisiz oyun ve video deneyimi için Samsung Galaxy M33 5G Cep Telefonu

Ortalamanın biraz üstünde bir Android telefon önerisi isteyenlere harika bir ürünümüz var. Samsung Galaxy M33'ün yeni nesil 5G hızıyla hem videolarınızı kesintisiz izleyebilir hem oyunlarınızı duraksamadan oynayabilirsiniz. Sekiz çekirdekli güçlü işlemcisiyle cihaz, uygulamalarınız arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlıyor. 50 MP ana kamerasıyla eşsiz karelere imza atabileceğiniz Samsung akıllı telefonun ultra geniş açılı kamerasıyla kadrajınıza en ince ayrıntıları dahi alabilirsiniz. 128 GB dahili hafızanın yanında 1TB’a kadar microSD kart desteğiyle artırılabilir belleği sayesinde verilerinizi güvenle saklayabilirsiniz.

6. Kamerasıyla büyüleyici anlar yakalayabileceğiniz General Mobile GM21 Pro New Edition

"En iyi Android telefon hangisi?" diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Cevabımız çok basit. General Mobile GM21 Pro, Android olmadan yapamayanlar için en iyi seçenekler arasında! Kullanıcılarından neredeyse tam not alan cihazın 6.67 inç boyutundaki ve 2400x1080p çözünürlüğe sahip ekranıyla uygulamalarınızı rahatlıkla kullanabilir, teknolojinin tadını çıkarabilirsiniz. Üstelik 5000 mAh gücündeki piliyle sanal dünyayı saatlerce keşfedebilir, 108 MP kamerasıyla profesyoneller gibi fotoğraf çekebilirsiniz. Aynı zamanda dörtlü yapay zekâ teknolojisiyle her an her yerde mükemmel görüntülerin öncüsü olabilirsiniz. 4K video çekim özelliğiyle ultra kaliteli anları kayıt altına alabilirsiniz.

7. Hem uygun fiyat hem maksimum performans: Reeder P13 Blue 16 GB Cep Telefonu

En ucuz ve en iyi Android telefon arayışı içindeyseniz Reeder P13 ile bu arayışı sonlandırabilirsiniz. 6.09 inç ekran boyutuna sahip cihaz, yüksek çözünürlüğüyle gerçek bir oyun deneyimi yaşatıyor. 4080 mAh batarya gücüyle tüm gün yanınızdan ayırmayacağınız ürün, özellikle oyun tutkunlarına büyük bir konfor sağlıyor. Ayrıca Reeder P13, 3 GB RAM kapasitesiyle hız ve performans konusunda kullanıcılarını şaşırtıyor. 16 GB dahili hafızası ise fotoğraf, video, uygulama gibi verilerinizi rahatlıkla depolamanıza yardımcı oluyor. Güçlü bataryası saatler boyunca size eşlik ediyor.

8. Oyun bağımlıları Tecno Pova LD7'yi çok sevecek!

Performans canavarı olarak bilinen Techno Pova LD7, Helio G80 oyun işlemcisiyle geleceğin profesyonel oyuncularının yanında! 6.8 inçlik ekranı ve 720x1640 HD+ çözünürlüğüyle daha net ve parlak görüş kalitesi sunuyor. Diğer modellerden farklı olarak WiFi sinyalinin parazit önleyici özelliğiyle kesintisiz internetin keyfini doyasıya çıkarabiliyorsunuz. Şarj ederken cihazın aşırı ısınma sorununu ortadan kaldıran 3 boyutlu katmanlı malzemesiyle tüm endişelerinizi gideriyor. Oyun severleri memnun edecek oyun modu ise gerekli olmayan uygulamaları durduruyor. Bu sayede telefonunuzdan üst seviyede verim almanızı sağlıyor. Ayrıca herhangi bir sorun olduğunda bulundurduğu Android telefon sıfırlama özelliğiyle kolaylık sunuyor.

9. Şık tasarımı ve üstün özellikleriyle Xiaomi Poco X4 Pro 5G Akıllı Telefon

En iyi Android telefon 2022 listesinde yer alan Xiaomi Poco X4 Pro, ihtiyacınız olan her şeyden daha fazlasını sunma vaadiyle oldukça iddialı. Qualcomm SnapDragon 695 işlemcisinden güç alan cihaz, rakipleriyle kıyaslandığında bir üst seviye akıllı telefon isteyenler için birebir. Ergonomik ve pratik tasarımıyla kullanıcılarına konfor sunan Xiaomi Poco X4 Pro, 6 GB RAM kapasitesi oyunlar için âdeta biçilmiş kaftan. Telefonunuzu Android telefon ayarlarına göre kolaylıkla kişiselleştirebileceğiniz cihaz, 1080x2400 çözünürlüğündeki ekranıyla en karanlık noktaları dahi aydınlık görmenize yardımcı oluyor.

10. Ultra yumuşak dokunuş Huawei Nova 8i ile mümkün

Teknolojik aletler konusunda sınır tanımayan yeniliklerle adından söz ettiren Huawei, Nova 8i modeliyle büyük beğeni topluyor. 6.57 inçlik geniş ekranı ve zarif tasarımıyla göz kamaştıran cihazın 64 MP ana kamerası sayesinde pahalı telefonlara tonlarca para harcamanıza gerek kalmıyor. Nova 8i ile çektiğiniz karelerin profesyonel bir elden çıkmış gibi hissettireceğine emin olabilirsiniz. Süper şarj özelliğiyle şarj konusunda sınır tanımayan modelin 128 GB'lık yüksek depolama alanıyla verilerinizi sorunsuz bir şekilde saklayabiliyorsunuz. Ayrıca Huawei Nova 8i'nin en iyi Android telefon 2021 listesinin olmazsa olmazları arasında yer aldığını söylemeden geçmeyelim.