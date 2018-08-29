'İsmail Metin Temel'in rütbesini Hulusi Akar takacak'

“2’nci Ordu Komutanı olarak önce Fırat Kalkanı, ardından da Zeytin Dalı harekatlarını sevk ve idare eden İsmail Metin Temel, 24 Haziran seçim kampanyasında yaşanan ‘apolet sökme’ tartışmasının konusu olmuştu” diyen Murat Çelik yazısında şu hatırlatmaları yaptı:

Erdoğan konuşmasının o bölümünde, seçim yarışındaki rakibi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştiriyordu.

İnce de bu duruma çok sert tepki göstermiş ve Cumhurbaşkanı seçilmesi hâlinde Metin Temel’i emekliye sevk edeceğini söyleyip şu ifadeleri kullanmıştı:

‘Türk ordusunun generali misin, Ak Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim’ ifadelerini kullanmıştı. İnce’nin ‘Apoletlerini sökeceğim’ sözlerine, Tayyip Erdoğan, 2 Haziran 2018 tarihinde düzenlediği Konya mitinginde şöyle cevap vermişti: ‘Bizim Metin Temel Paşamızla terörle mücadeleden, Zeytin Dalı Harekatı’ndan gelen yakın da bir hukukumuz var. Muharrem İnce, millet sana Metin Temel Paşa’nın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni sandığa öyle bir gömer ki, çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz.’ Seçim meydanlarında yaşanan bu polemiğin ardından, 2 Ağustos 2018’de yapılan YAŞ toplantısında alınan kararla Metin Temel, orgeneral rütbesine terfi ettirildi.”