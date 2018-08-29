'İsmail Metin Temel'in rütbesini Hulusi Akar takacak'

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla orgeneralliğe terfi eden 2’nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e rütbesini bugün düzenlenecek törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı gündeme gelmişti.
Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, 2’nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e rütbesini Erdoğan’ın takmayacağını belirtti.
RÜTBESİNİ HULUSİ AKAR TAKACAK
Murat Çelik, “Metin Temel’e rütbesini kim takacak?” başlıklı yazısında “Aldığım bilgiye göre, başlıktaki sorunun yanıtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar” ifadelerini kullandı.
“2’nci Ordu Komutanı olarak önce Fırat Kalkanı, ardından da Zeytin Dalı harekatlarını sevk ve idare eden İsmail Metin Temel, 24 Haziran seçim kampanyasında yaşanan ‘apolet sökme’ tartışmasının konusu olmuştu” diyen Murat Çelik yazısında şu hatırlatmaları yaptı:
ERDOĞAN'I ALKIŞLAMIŞTI
“Temel’in, 31 Mayıs 2018 tarihinde Malatya’daki iftar programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını alkışladığı anların görüntüleri objektiflere yansımıştı.
Erdoğan konuşmasının o bölümünde, seçim yarışındaki rakibi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştiriyordu.
İnce de bu duruma çok sert tepki göstermiş ve Cumhurbaşkanı seçilmesi hâlinde Metin Temel’i emekliye sevk edeceğini söyleyip şu ifadeleri kullanmıştı:
‘Türk ordusunun generali misin, Ak Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim’ ifadelerini kullanmıştı. İnce’nin ‘Apoletlerini sökeceğim’ sözlerine, Tayyip Erdoğan, 2 Haziran 2018 tarihinde düzenlediği Konya mitinginde şöyle cevap vermişti: ‘Bizim Metin Temel Paşamızla terörle mücadeleden, Zeytin Dalı Harekatı’ndan gelen yakın da bir hukukumuz var. Muharrem İnce, millet sana Metin Temel Paşa’nın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni sandığa öyle bir gömer ki, çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz.’ Seçim meydanlarında yaşanan bu polemiğin ardından, 2 Ağustos 2018’de yapılan YAŞ toplantısında alınan kararla Metin Temel, orgeneral rütbesine terfi ettirildi.”
TÖRENE İLİŞKİN BİLGİLER
Murat Çelik, dün de tartışılan törene ilişkin aldığı bilgileri şöyle aktardı:
“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesinde, en üst rütbeye yükselen iki general var bu sene.
İlki, orgeneralliğe terfi eden Metin Temel, diğeri de oramiral rütbesine çıkartılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal.
Bu iki komutan için bugün saat 16.00’da Genelkurmay Karargâhı’nda rütbe takma töreni düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı’nın katılması öngörülmeyen törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yer alacak.
Aldığım bilgiye göre, İsmail Metin Temel’e orgeneral rütbesini Bakan Akar takacak.
Dün bu yazının kaleme alındığı saat 18.30 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taslak programında, Genelkurmay Karargâhı’ndaki o törene katılım yer almıyordu.
Erdoğan’ın günlük programları genellikle gece geç saatlerde son hâlini alıyor. Program kesinleştiğinde aksi yönde bir değişiklik olmazsa ki olacağına pek ihtimâl verilmiyor - Erdoğan bugün Ak Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.”
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