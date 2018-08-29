HABER

'İsmail Metin Temel'in rütbesini Hulusi Akar takacak'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 09:37 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'nin tepki gösterdiği ve 'apoletlerini sökeceğim' dediği 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla orgeneralliğe terfi etti. Temel'in rütbesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değil, Hulusi Akar'ın takacağı iddia edildi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla orgeneralliğe terfi eden 2’nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e rütbesini bugün düzenlenecek törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı gündeme gelmişti.

Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, 2’nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e rütbesini Erdoğan’ın takmayacağını belirtti.

RÜTBESİNİ HULUSİ AKAR TAKACAK

Murat Çelik, “Metin Temel’e rütbesini kim takacak?” başlıklı yazısında “Aldığım bilgiye göre, başlıktaki sorunun yanıtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar” ifadelerini kullandı.

“2’nci Ordu Komutanı olarak önce Fırat Kalkanı, ardından da Zeytin Dalı harekatlarını sevk ve idare eden İsmail Metin Temel, 24 Haziran seçim kampanyasında yaşanan ‘apolet sökme’ tartışmasının konusu olmuştu” diyen Murat Çelik yazısında şu hatırlatmaları yaptı:

ERDOĞAN'I ALKIŞLAMIŞTI

“Temel’in, 31 Mayıs 2018 tarihinde Malatya’daki iftar programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını alkışladığı anların görüntüleri objektiflere yansımıştı.

Erdoğan konuşmasının o bölümünde, seçim yarışındaki rakibi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştiriyordu.

İnce de bu duruma çok sert tepki göstermiş ve Cumhurbaşkanı seçilmesi hâlinde Metin Temel’i emekliye sevk edeceğini söyleyip şu ifadeleri kullanmıştı:

‘Türk ordusunun generali misin, Ak Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim’ ifadelerini kullanmıştı. İnce’nin ‘Apoletlerini sökeceğim’ sözlerine, Tayyip Erdoğan, 2 Haziran 2018 tarihinde düzenlediği Konya mitinginde şöyle cevap vermişti: ‘Bizim Metin Temel Paşamızla terörle mücadeleden, Zeytin Dalı Harekatı’ndan gelen yakın da bir hukukumuz var. Muharrem İnce, millet sana Metin Temel Paşa’nın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni sandığa öyle bir gömer ki, çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz.’ Seçim meydanlarında yaşanan bu polemiğin ardından, 2 Ağustos 2018’de yapılan YAŞ toplantısında alınan kararla Metin Temel, orgeneral rütbesine terfi ettirildi.”

TÖRENE İLİŞKİN BİLGİLER

Murat Çelik, dün de tartışılan törene ilişkin aldığı bilgileri şöyle aktardı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesinde, en üst rütbeye yükselen iki general var bu sene.

İlki, orgeneralliğe terfi eden Metin Temel, diğeri de oramiral rütbesine çıkartılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal.

Bu iki komutan için bugün saat 16.00’da Genelkurmay Karargâhı’nda rütbe takma töreni düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı’nın katılması öngörülmeyen törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yer alacak.

Aldığım bilgiye göre, İsmail Metin Temel’e orgeneral rütbesini Bakan Akar takacak.

Dün bu yazının kaleme alındığı saat 18.30 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taslak programında, Genelkurmay Karargâhı’ndaki o törene katılım yer almıyordu.

Erdoğan’ın günlük programları genellikle gece geç saatlerde son hâlini alıyor. Program kesinleştiğinde aksi yönde bir değişiklik olmazsa ki olacağına pek ihtimâl verilmiyor - Erdoğan bugün Ak Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.”

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Karaburun'dan 'tarihi' çağrıKaraburun'dan 'tarihi' çağrı
Adnan Oktar'a bir kötü haber daha! Suçüstü yakalandıAdnan Oktar'a bir kötü haber daha! Suçüstü yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsmail Metin Temel şura Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

İlginizi Çekebilir

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Okuyucu Yorumları 2 yorum
padişahım cok yasa diyenler artik enust mevkilerde yerini bulur yeni ternt bu olsa gerek bilgin ve tecrubenle deyil nekadar yalakasin okadar.mevki
ülke böyle yönetilmez...inatla şakşakla yalakalıkla yndaşcılıkla memleket battı..dolar euro dünyada yükselmiyor dostlar.biz batıyoruz hatta battık battık...2017 11.ayda %46 üre gübre 1100 tlydi şimdi 2300tl.varın hesabını siz yapın...
Diğer Haberler
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: 1923'den emin adımlarla 2023'e doğru

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: 1923'den emin adımlarla 2023'e doğru

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı!

Yarın tatil mi? 30 Ağustos kimlere tatil? Resmi tatil de özel firmalar ve bankalar açık mı?

Yarın tatil mi? 30 Ağustos kimlere tatil? Resmi tatil de özel firmalar ve bankalar açık mı?

Atatürkçü Düşünce Derneği 30 Ağustos’ta sokakta

Atatürkçü Düşünce Derneği 30 Ağustos’ta sokakta

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen'den 30 Ağustos mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen'den 30 Ağustos mesajı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.