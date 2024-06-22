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  4. İsrail askerlerinden insanlık dışı muamele... Kan donduran görüntüler, yaralı Filistinli araca bağladılar

İsrail askerlerinden insanlık dışı muamele... Kan donduran görüntüler, yaralı Filistinli araca bağladılar

22.06.2024 21:41
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22.06.2024 21:41
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İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne baskın ve saldırı düzenlemeye devam ediyor. Batı Şeria'da kaydedilen yeni görüntülerde İsrail güçlerinin yaralı bir Filistinliye gösterdiği insanlık dışı muamele kan dondurdu. İşte o anlar!

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik zulmü hız kesmeden devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgedeki katliamı devam ederken, yaralılara karşı gösterdiği tavır da dünya çapında tepkilere neden oluyor.

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CANLI KALKAN OLARAK KULLANDI

Bugün kaydedilen yeni görüntülerde İsrail askerlerinin yaralı bir Filistinliyi hareket halindeki askeri bir araca kelepçelediği anlar yer aldı. Bölge sakinleri, İsrail askerlerinin Filistinliyi canlı kalkan olarak kullandığını belirtirken, sağlık ekiplerinin yaralıyı tedavi etmesine de izin vermediğini kaydetti. Yaralı Filistinlinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze
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