İsrail bu kez de üniversite bastı: 25 öğrenci gözaltında

Batı Şeria'da yer alan En-Necah Üniversitesi'ne düzenlenen operasyon sabah erken saatlerde gerçekleştirildi.

GÜVENLİKLERİ DARP ETTİLER

Üniversitenin güvenlik personelini alıkoyarak darbeden İsrail güçleri, 25 öğrenciyi de gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 352 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 875 Filistinli gözaltına alındı.

(AA)





