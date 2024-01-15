HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail bu kez de üniversite bastı: 25 öğrenci gözaltında

İsrail bu kez de üniversite bastı: 25 öğrenci gözaltında

15.01.2024 10:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Nablus'taki bir üniversiteye baskın düzenleyerek 25 öğrenciyi gözaltına aldı.

İsrail bu kez de üniversite bastı: 25 öğrenci gözaltında

Batı Şeria'da yer alan En-Necah Üniversitesi'ne düzenlenen operasyon sabah erken saatlerde gerçekleştirildi.

pkk

GÜVENLİKLERİ DARP ETTİLER

Üniversitenin güvenlik personelini alıkoyarak darbeden İsrail güçleri, 25 öğrenciyi de gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 352 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 875 Filistinli gözaltına alındı.

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit kızının kahreden ölümü! Gece yarısı eve girildi...Şehit kızının kahreden ölümü! Gece yarısı eve girildi...
MİT'ten nokta operasyon! Hülya Mercen öldürüldüMİT'ten nokta operasyon! Hülya Mercen öldürüldü
Cüneyt Özdemir'i kızdıran paylaşım! O siyasi lidere sert çıktı: Özür dileyene kadar ekranlarımızı kapatıyoruzCüneyt Özdemir'i kızdıran paylaşım! O siyasi lidere sert çıktı: Özür dileyene kadar ekranlarımızı kapatıyoruz
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İsrail üniversite
En Çok Okunan Haberler
Sosyal yardım ödemelerinde 2024 için yüzde 50'ye yakın artış

Sosyal yardım ödemelerinde 2024 için yüzde 50'ye yakın artış

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Düğündeki eski sevgilisini vurup, intihar etti

Düğündeki eski sevgilisini vurup, intihar etti

Cinsel ilişki için verdiği parayı geri alınca ortalık karıştı

Cinsel ilişki için verdiği parayı geri alınca ortalık karıştı

Şehir Hastanesi'nde 1 yıl 4 gün sonraya randevu!

Şehir Hastanesi'nde 1 yıl 4 gün sonraya randevu!

Oğlunu öldürüp intihar etmişti! Korkunç olayın nedeni ortaya çıktı

Oğlunu öldürüp intihar etmişti! Korkunç olayın nedeni ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.