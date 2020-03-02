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İsrail'de koronavirüs vakası 10'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 09:44 | Son Güncelleme

İsrail Sağlık Bakanlığı, kimlikleri açıklanmayan 3 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, ülkede koronavirüs vaka sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.

İsrail'de koronavirüs vakası 10'a yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kimlikleri açıklanmayan 3 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi.Koronavirüs tespit edilenlerden ikisinin aynı aileden olduğu ve kısa süre önce İtalya'dan döndükleri ifade edildi.

Üçüncü kişiye ise virüsün yine İtalya'dan dönen ve Kovid-19 tespit edilerek geçen hafta karantinaya alınan bir çalışma arkadaşından bulaştığı bildirildi.

KORONAVİRÜS VAKASI 10'A YÜKSELDİ

Bunlarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19 vakası 10'a yükseldi.

İsrail yönetimi Kovid-19 endişesiyle Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore, Tayland ve Singapur'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Yakın geçmişte söz konusu ülkeleri ziyaret eden İsraillilerin evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalması isteniyor.

Kaynak: AA

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