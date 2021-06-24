İsrail'de Kovid-19 vakaları artışta! Yeniden kapalı alanda maske takma zorunluğu getiriliyor

İsrail'in Kovid-19 ile mücadeleden sorumlu yetkilisi Prof. Nachman Ash, yaptığı açıklamada, 27 Haziran'dan itibaren ülkede kapalı alanlarda maske takmanın yeniden zorunlu hale geleceğini belirtti.

Ash ayrıca aşı olmayan İsraillilere yurt dışına seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

VAKALARDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de günlük Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği ülkede bugün şu ana kadar 169 yeni vaka tespit edildi ve bu, son aylarda görülen en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti.

ŞUBAT AYINDAN BU YANA ÖNLEMLER GEVŞETİLİYORDU

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 789'a yükseldi.

BENNETT "SALGINDA YENİ DALGA" OLARAK DEĞERLENDİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'de günlük vaka sayılarında kaydedilen artışı "salgında yeni dalga" olarak değerlendirdiklerini belirtmiş ve Kovid-19 Kabinesi kuracaklarını duyurmuştu. (AA)

