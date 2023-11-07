İsrail'e bir boykot da TBMM'den: Lokanta ve işletmelerde yeni hamle

7 Ekim'de başlayan ve her iki tarafın da çok sayıda sivil kayıp verdiği Hamas-İsrail çatışmaları 1 ayı geride bıraktı. İsrail'in Gazze'de işlediği zulme TBMM boykot kararıyla da tepkisini gösterdi.

İsrail'e açıkça destek verdiklerini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni bir adım attı.

SATIŞI SONLANDI

Kurtulmuş’un talimatı üzerine, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında artık satılmayacak.