İsrail'in Gazze'deki katliamları hız kesmeden devam ediyor! Refah'ta ambulanslar yetersiz kalıyor... Dünyadan tepki yağıyor

Sayıları çok fazla olduğu için yaralıları taşıma konusunda ambulansların yetersiz kaldığını aktaran görevliler, sivil savunma ekiplerinin de dün akşamdan beri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

KORİDORLAR YARALILARLA DOLDU, TAŞTI...

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğunu, her yerde kan ve vücut parçaları bulunduğunu aktaran görevliler, Kuveyt Hastanesi koridorlarının yaralılarla dolu olduğunu, insanların yerlerde tedavi edilmeye çalışıldığını kaydetti.

İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine dün gece düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldürülmüş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Filistin Kızılayı, İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms, hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etmişti.

BIDEN'DAN NETANYAHU'YA REFAH UYARISI

ABD Başkanı Joe Biden Netanyahu ile telefonda görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Biden, Refah'ta barınan 1 milyondan fazla insanın güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir plan olmadan askeri bir operasyona girişilmemesi gerektiği yönündeki görüşünü belirtti” denildi.

İSRAİL'E DÜNYADAN TEPKİ YAĞIYOR

İsrail'in Refah'a düzenlediği acımasız saldırılara dünyadan tepkiler de gecikmedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres New York'ta 8 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze halkının oraya gitmek istediği için gitmediğini, mecbur bırakıldıklarını kaydederek, "Han Yunus ve Gazze'nin diğer taraflarında gördüğümüz korkunç trajedi, Refah'ta da olmadan insani ateşkes sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 8 Şubat'ta Gazze'nin güneyine doğru itilen yüz binlerce kişinin dar bir bölgeye sıkıştığını hatırlatarak, "(İsrail'in) hemen ya da yakın zamanda Refah bölgesinde askeri operasyonlara başlayacağı yönündeki planları görmedik. Filistinliler, Refah içinde ve çevresinde korunuyorlar. Orada yerlerinden edilmiş çok sayıda insan var. Şu anda (Refah'taki) bu insanlara yönelik askeri operasyonlar bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de Biden yönetiminin Refah'a yönelik bir askeri operasyonu desteklemediğini vurguladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, sivilleri tehcir ettikten sonra Refah'a saldırma planından büyük endişe duyulduğu ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da olası kara saldırısının, yüz binlerce kişinin son sığınağı olan Refah'ta insani bir felakete yol açacağı uyarısı yapıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "İsrail işgal ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırganlığına karşı güvenli bir sığınak olan ve çok sayıda yerlerinden edilen Filistinli kardeşin sığındığı Refah kentine askeri operasyon düzenlemesi tehlikesi konusunda uyarıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından, "İsrailli yetkililerin Refah kentine kara saldırısı düzenleme" söylemlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine yönelik saldırıların son derece tehlikeli yansımaları olacağına dikkati çekildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetindeki üst düzey yetkililerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon yapılacağı yönündeki açıklamalarının kesin bir şekilde reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail, kente yönelik muhtemel bir kara saldırısının vahim sonuçları olacağı konusunda uyarılarak, Gazze'deki son güvenli bölge olması hasebiyle 1,4 milyondan fazla kişinin sığındığı kentin hedef alınmasının engellenmesi için tüm bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde durumun inanılmaz olduğunu belirtti.

Danimarka Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerin, Gazze nüfusunun yarısından fazlasının sığındığı Refah'a yönelik muhtemel saldırılarına dair endişeleri paylaştığı kaydedilerek, "Önemli olan sivillerin korunmasıdır." ifadesine yer verildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot da X hesabından yaptığı açıklamada, Refah'taki durumun çok endişe verici olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gazze'deki birçok sivil güneye kaçtı. Bu kadar yoğun nüfuslu bir alanda, büyük ölçekli askeri operasyonların çok sayıda sivil kaybına ve daha büyük bir insani faciaya yol açacağını görmemek zor. Bu meşrulaştırılamaz."

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah şehrinin, bölge halkına insani yardım ulaştırılması için "hayati bir geçiş noktası" ve 1,3 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı bir alan olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik geniş çaplı operasyonlarının mevcut insani felaketi yeni bir boyuta taşıyacağı kaydedilerek, bunun meşru olmayan bir durum yaratacağı ve çatışmaların durdurulması gerektiği ifade edildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de X hesabından yaptığı açıklamada, "AB'ye üye birçok ülkenin, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının tarif edilemez bir insani felakete ve Mısır ile ciddi gerilimlere yol açacağı yönündeki uyarısını yineliyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, X hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze nüfusunun yarısının sığındığı Refah'a bir askeri saldırı ihtimalinden derin kaygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

Cameron, çatışmalara insani ara vererek bölgeye yardımların girişini, esirlerin bölgeden çıkışını sağlamak ve sürdürülebilir kalıcı bir ateşkes için çalışmanın öncelik olduğunu da kaydetti.

REFAH SALDIRILARI

Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

(AA-İHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





