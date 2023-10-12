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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı yükseliyor!

12.10.2023 23:07 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1537'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı yükseliyor!

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında ölenlerin sayısının 500'ü çocuk olmak üzere 1537'ye ulaştığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 612 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık önceki açıklamasında 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze saldırı

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