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İsrail'in talebi reddedildi! Uluslararası Adalet Divanı'ndan soykırım suçuna yeşil ışık!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.01.2024 15:21 | Son Güncelleme:
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Uluslararası kamuoyu İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı'ndan (ICJ) çıkacak karara kilitlenmiş durumdaydı. Mahkeme, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin talebine yeşil ışık yakarken, İsrail'in talebine ise ret yanıtı verdi. Öte yandan ihtiyati tedbirlerin alınması konusunda divan davaya bakma yetkisi olduğuna karar verdi.

İsrail'in talebi reddedildi! Uluslararası Adalet Divanı'ndan soykırım suçuna yeşil ışık!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davadaki ihtiyati tedbir talebine ilişkin karar duruşması başladı. Bugüne kadar hiçbir devlet Uluslararası Adalet Divanı'nda suçlu bulunmamıştı.

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MAHKEME SOYKIRIM SUÇLAMASINA YEŞİL IŞIK YAKTI

Uluslararası Adalet Divanı'nın ara kararı açıklanırken şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail'in herhangi bir ihlalinin olup olmadığının söz konusu davanın esasının incelenmesiyle ortaya çıkacaktır. Fakat an itibarıyla ihtiyati tedbir talepleri görüşülmektedir. Mahkemenin görüşüne göre, G. Afrika'nın iddialarının bir kısmının sözleşmenin maddeleri içerisine girebileceği tespit edilmiştir. Mahkeme bu davayı ele almaya yetkili olduğuna karar vermiştir.

İSRAİL'İN TALEBİNE RET!

İsrail'in mahkemenin bu dosyayı reddetme talebini mahkeme reddetmektedir. Mahkeme telafisi olmayan sonuçları engelleme niyetindedir. Mahkeme, G. Afrika tarafından ortaya konan ve taleplerin bir kısmının haklılığına ve uygulanması gerektiğine hükmetmiştir."

İHTİYATİ TEDBİR KARARI

İhtiyati tedbirlerin alınması konusunda divan davaya bakma yetkisi olduğuna karar verdi.

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İHTİYATİ TEDBİR NE DEMEK?

Bunlar, sahadaki durumun daha da kötüleşmemesi için alınabilecek geçici kararlardır.

Çoğu uzman Güney Afrika’nın, ‘hiçbir şey yapılmazsa’ büyük hayati tehditler olacağını kabul ettirmeyi başardığını düşünüyor.

Bu davanın 11-12 Ocak’taki kısmında yapılmıştı. İsrail 12 Ocak’ta savunmasını yapmıştı.

Güney Afrika mahkemeden İsrail’e Gazze’deki savaşı durdurmas ve Gazze’ye insani yardım girişindeki sınırlamaları kaldırma emri iletmesini talep etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail Gazze
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