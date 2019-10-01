HABER

"İsrail kuruldu ama Filistin halen doğmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 23:25 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi Ekim Ayı Dönem Başkanı ve Güney Afrika'nın BM Daimi Temsilcisi Jerry Matjila: - "Biz iki devletli çözümün hala mümkün olduğuna inanıyoruz. Hatırlayın, 1947'de iki devlet kurulması kararı alındı. Biri kuruldu ama diğeri hala doğmadı"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Ekim Ayı Dönem Başkanı ve Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, İsrail-Filistin sorununa ilişkin, ''Hatırlayın, 1947'de iki devlet kurulması kararı alındı. Biri kuruldu ama diğeri hala doğmadı.'' dedi.

BMGK'nin geçici üyelerinden Güney Afrika, konseyin ekim ayı dönem başkanlığını devraldı.

BMGK Ekim Ayı Dönem Başkanı ve Güney Afrika'nın BM Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, düzenlediği basın toplantısında, yıllardır konseyin gündeminde çözüm bekleyen İsrail-Filistin sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Matjila, "Biz iki devletli çözümün hala mümkün olduğuna inanıyoruz. Hatırlayın, 1947'de iki devlet kurulması kararı alındı. Biri kuruldu ama diğeri hala doğmadı." diye konuştu.

Filistinli gruplar Hamas ve Fetih'e birleşmeleri çağrısında bulunan Matjila, sorunun çözümü için bölge ülkeleri arasında da birliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Filistin, siyasi olarak 2007'den bu yana Hamas ve Fetih arasındaki bölünmüşlükten kaynaklanan sıkıntılar yaşıyor. Son olarak 12 Ekim 2017'de Kahire'de imzalanan uzlaşı anlaşmasına rağmen arzulanan birlik sağlanamadı.

1988'de başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulduğu açıklansa da, Filistin toprakları hala İsrail işgali ve ablukası altında bulunuyor.

Başta ABD, İngiltere ve Fransa gibi önemli Batı ülkeleri de Filistin devletini tanımıyor.

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Eskişehir Valisi, yaralı polisleri hastanede ziyaret ettiEskişehir Valisi, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti
300 bin TL ödülle aranıyordu! Etkisiz hale getirildi300 bin TL ödülle aranıyordu! Etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BMGK Filistin Güney Afrika israil

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber

Araç sahiplerine kötü haber

Ve TFF kural hatası kararını verdi! Resmi açıklama...

Ve TFF kural hatası kararını verdi! Resmi açıklama...

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi

300 bin TL ödülle aranıyordu! Etkisiz hale getirildi

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklaması

Adnan Oktar'dan kadın avukata selam göndermiş! Mahkemeden suç duyurusu

Adnan Oktar kadın avukata selam göndermiş! Mahkemeden suç duyurusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması!

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.