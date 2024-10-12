İsrail 'misilleme yapacağız' dedi! İran teyakkuza geçti: Yasaklandı

İsrail, Lübnan'da Hizbullah üyelerine ait haberleşme cihazları ve telsizleri patlatmıştı. Saldırı dünyada geniş yankı uyandırmıştı.

İRAN TEYAKKUZA GEÇTİ

İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısının ardından Tel Aviv yönetiminden peş peşe misilleme açıklamaları gelmişti. İsrail'in nasıl bir karşılık vereceği merak edilirken İran, teyakkuza geçti.

DİKKAT ÇEKEN YASAK

Tahran yönetimi, Hizbullah'a yönelik saldırının bir benzerinin yaşamamak için dikkat çeken bir karar aldı. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla cep telefonu haricindeki tüm elektronik haberleşme cihazlarının yolcu uçaklarına alınmasının yasaklandığını açıkladı.

Uçakla seyahat edecek olan yolcuları uyaran Yazerlu, çağrı cihazları ve telsizlere getirilen yasağın uçağın kargo ve kabin bölümlerini de kapsadığını belirterek, yolculardan söz konusu cihazları uçağa getirmemeleri çağrısı yaptı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır