İsrail polisi Kudüs'te Türk bayraklı tabelayı söktü

Söz konusu alanlarda çalışma yapılması için İsrail makamlarıyla gerekli koordinasyon Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yürütülüyor.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA tabelalarının kaldırılması talimatının İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesince dün verildiğini ve bu sabah da polis tarafından uygulandığını belirtti.

Yapımı ve onarımı TİKA'nın sağladığı fonla Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni ve İsrail makamlarının bilgisi dahilinde 2008'de tamamlanan Yusufiye Mezarlığının duvarında yer alan ve üstünde Türk bayrağının da bulunduğu TİKA tabelaları İsrail polisince söküldü.

TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya, tabelanın sökülmesinin gayrinizami olduğunu belirterek, bu uygulamanın bir süredir İsrail'deki birtakım aşırı grupların bazı medya organlarını da arkasına alarak Türkiye ve Türk kurumları hakkındaki asılsız haberleri ve kara propaganda çalışmalarının bir yansıması olduğunu ifade etti.

Filistin'de TİKA'nın gerçekleştirdiği tüm projelerin Filistin ve İsrail devletlerinin resmi kurum ve makamları tarafından onayı alınarak hayata geçirildiğinin altını çizen Çetinkaya, bölgede barış ve çözüm için çabalayan Türkiye'nin, Filistin ve özellikle de Kudüs'teki projelerinden rahatsız olan bir kesimin hukuksuz müdahaleleri ile karşı karşıya kalmasını kabullenmeyeceklerini dile getirdi.

Kudüs'teki tarihi eserlerin korunarak bölge kültürü ve turizmi için katma değer üretmesini hedeflediklerini kaydeden Çetinkaya, mezarlığın TİKA tarafından restore edilmesinin birçok kültüre ev sahipliği yapan kadim şehrin kimliğinin de korunması anlamına geldiğini belirtti.