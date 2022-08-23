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İsrail resti çekti, ABD'ye İran çağrısı! 'Her türlü aracı devreye sokacağız'

23.08.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'ın nükleer programına yönelik İsrail, ABD'ye seslenerek "İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmayı son dakikada bile olsa imzalamaması" yönünde çağrı yaptı. Anlaşmayla İran'ın cebine 250 milyar dolar koyacağını belirten İsrail, "İran'ın nükleer programının engellenmesi için her türlü aracı devreye sokacaklarını" kaydetti.

İsrail resti çekti, ABD'ye İran çağrısı! 'Her türlü aracı devreye sokacağız'

İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşma ile ilgili olarak İsrail, ABD'ye çağrıda bulundu. İsrail Başbakanı Yair Lapid, ABD yönetimine "İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmayı son dakikada bile olsa imzalamaması" yönünde çağrı yaparak "İran'ın nükleer programının engellenmesi için her türlü aracı devreye sokacaklarını" kaydetti.

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İSRAİL'DEN ABD'YE ÇAĞRI

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Lapid, İran'ın nükleer programına ilişkin uluslararası aktörlerin müzakere ettiği anlaşma için müttefiki ABD'ye seslendi.

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"SON DAKİKADA BİLE OLSA İMZALAMAYIN"

ABD yönetiminden "İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmayı son dakikada bile olsa imzalamamasını" talep eden Lapid, "Bu anlaşma İran terör yönetimi ve bölgedeki uzantılarının ceplerine çeyrek trilyon dolar koyacak. Aynı zamanda, İran'ın sadece iki yıl içinde santrifüj geliştirip, kurması ve çalıştırmasına imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Lapid, son bir yıl boyunca "anlaşma çok yakınken bile" Beyaz Saray'daki muhataplarını İran'ın taleplerine "boyun eğmemeye ikna ettiklerini" ve durumun bu şekilde devam etmesini umduklarını belirtti.

"HER TÜRLÜ ARACI DEVREYE SOKACAĞIZ"

İsrail'in bu anlaşmaya taraf olmadığını vurgulayan Lapid, ülkesinin anlaşmadan doğan hiçbir kısıtlamaya muhatap olmadığını ve "İran'ın nükleer programının engellenmesi için her türlü aracı devreye sokacaklarını" kaydetti.

İran'ın nükleer programını en yüksek ulusal güvenlik tehditleri arasında sayan İsrail, 2015'te olduğu gibi Tahran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmaya başından itibaren karşı çıkıyor.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA VE MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.

Anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021'den beri Avrupa Birliğinin (AB) koordinatörlüğünde Viyana'da yapılan müzakereler 8 Ağustos'ta sona ererken, müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen AB'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran çok daha olumlu işaretler vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, AB tarafından sunulan ve nükleer müzakerelerde nihai yol haritası olarak kabul edilen anlaşma taslağına ilişkin görüşlerini 15 Ağustos'ta AB'ye iletmiş ve taslak metne verdikleri yanıta karşılık ABD'nin cevabını beklediklerini açıklamıştı.

İran'ın yanıtını "makul" olarak niteleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün konuyla ilgili açıklamasında, ABD'den olumlu yanıt gelmesi halinde bu hafta sonu İran ile nükleer anlaşmaya varılabileceğini söylemişti.

Kaynak: AA

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İsrail abd
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