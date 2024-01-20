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İsrail ve İran arasında savaş çanları çalıyor! Cumhurbaşkanı Reisi'den tansiyonu yükselten sözler: 'Cevapsız bırakılmayacak'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
20.01.2024 23:00 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği hava saldırısı sonucunda 5 İran Devrim Muhafızı öldü. Saldırı sonrasında açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, saldırının cevapsız bırakılmayacağını ifade etti.

İsrail ve İran arasında savaş çanları çalıyor! Cumhurbaşkanı Reisi'den tansiyonu yükselten sözler: 'Cevapsız bırakılmayacak'

İran resmi ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberinde, İsrail'in saldırısında "Suriye'de görevli askeri danışmanları ve türbe savunucusu" olarak nitelendirilen İranlılardan 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

"CEVAPSIZ BIRAKILMAYACAK"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de saldırı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail’in Şam’a yönelik saldırısını "terör eylemi" olarak nitelendirerek bu saldırıların "İsrail’in direniş cephesine karşı çaresizliğini gösterdiğini" ifade etti.

Saldırıda İran’ın "5 askeri danışman"ının yanı sıra Suriye güçlerinden de ölenlerin olduğunu belirten Reisi, bu saldırının "İran tarafından cevapsız bırakılmayacağını" ifade etti.

Reisi, saldırıda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları üyesi Hücccetullah Omidvar, Ali Ağazade, Hüseyin Muhammedi, Said Kerimi ve Muhammed Emin Muhammedi için ülkeye, yakınları ve ailelerine baş sağlığında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı ise İsrail'in Şam'daki hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey 2 mensubunun hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen "Nournews", saldırıda ölenlerin Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün İstihbarat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omidzade ile yardımcısı Hac Golam Muharrem olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, ülkesinin saldırıya "uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" açıklamıştı.

Kaynak: AA


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