ISS astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

Lbc'nin haberine göre, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Kate Rubins ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Soichi Nagouchi, ISS’de güneş panellerinin kurulacağı platformu kuruluma hazır hale getirmek için istasyonun en uzak ucuna doğru uzay yürüyüşüne çıktı.

Rubins ve Soichi, eskimiş cıvataları yenileriyle değiştirecek, gevşek olanları sabitleyecek ve güneş panellerinin oturtulacağı yuvalarda kurulumun rahat yapılabilmesi için dirsekler ve destek payandaları monte edecek.

NASA, Twitter hesabında astronotların istasyonun dışına çıktıkları video görüntülerini paylaşarak "Ne manzara ama! Rubins ve Soichi şu anda dünyadan yaklaşık 402 kilometre yukarda bulunan Uzay İstasyonu’nun dışında çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

"What a view!" @Astro_Soichi and Kate Rubins are now working outside the @Space_Station, nearly 250 miles (402 kilometers) above the blue orb that's teeming with life. ???? pic.twitter.com/rkkRP3LC7R