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İşsizlik maaşı hesaplama 2022: İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır, işsizlik maaşı kademesi nedir?

08.11.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşsizlik maaşı bir iş yerinde çalışan, kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılmak zorunda kalmış kişilere İŞKUR tarafından işsizlik ödeneği sağlanmaktadır. Belirli şartların sağlanması halinde sigortalı işsizlere, işsiz kaldıkları süreç içerisinde belirli süre ve miktar dahilinde işsizlik maaşı verilmektedir. İşsizlik maaşı hesaplanırken, sigortalı işçinin son 120 günlük prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı hesaplama 2022: İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır, işsizlik maaşı kademesi nedir?

İşsizlik maaşı ile ilgili hesaplamalar birçok kişinin merak ettiği konular arasındadır. İŞKUR işsizlik maaşına göre, sigortalı çalışan bir kişinin herhangi bir kusuru olmadan veya kendi isteği dışında işinden ayrılması gerekmektedir. Yasada belirtilen şartlar dâhilinde işsiz kalan kişilere ve çıkış kodu bu işsizlik maaşı almalarına engel olmadığı müddetçe işsiz kaldıkları süre dâhilinde mağduriyetinin azaltılması adına işsizlik ödeneği sağlanmaktadır. İşsizlik maaşı ödemesi için pek çok farklı unsur göz önünde bulundurulur. Peki, işsizlik maaşı neye göre hesaplanır, işsizlik maaşı kademesi nasıl hesaplanır?

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

İşsizlik ödeneği hesaplama işlemi yapabilmek için ilk önce sigortalı işçinin son dört aylık sigorta primi esas alınarak günlük ortalama brüt kazancının %40’ı alınarak hesaplanmaktadır. İşsizlik maaşı hesaplama 2022 yılında, hesaplanan işsizlik maaşı tutarı, aylık asgari ücret brütünün %80’ini geçemeyecek şekilde yapılır. Ayrıca işsizlik maaşı damga vergisi haricinde hiçbir kesintiye ve vergiye tabii tutulmamaktadır. Bu bağlamda işsizlik maaşı ücreti belirlenir. İşsizlik ücret maaşı 1.986,41 TL ile 5.137,51 TL arasına değişiklik gösterir. İşsizlik maaşı kademesi nasıl hesaplanır?

İşsizlik maaşı kademesi hesaplaması son dört ayın yani 120 günün ödenen primi esas alınır ve bu 120 günde brüt kazancın %40'ı temel alınarak hesaplanır. Buna göre son 4 ay asgari ücretle çalışan en düşük işsizlik kademesinde maaş alırken en yüksek kademe işsizlik maaşı da maaş arttıkça artacaktır. Örneğin son 4 ayı 15.000 TL maaşla çalışan bir kişi en yüksek işsizlik kademesini yani 5.137,51 TL alır.

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İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

İşsizlik maaşı, kişinin brüt kazancı ile ne kadar süre çalıştığına göre değişmektedir. İşsizlik maaşının alınabilmesi için belirli bir süre ile çalışmış ve işsizlik sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir. Ödenen prim gününe göre işsizlik maaşı alınabilecek süre:

  • 600 gün sigortalı bir şekilde çalışmış ve işsizlik sigorta primi ödenmiş çalışanlar için 6 ay süre ile ödenmektedir.
  • 900 gün sigortalı çalışmış ise 8 ay kadar işsizlik maaşı ödenmektedir.
  • 1080 gün sigortalı çalışmış ise 10 ay işsizlik maaşı ödenmektedir.

Asgari ücretle çalışan ne kadar işsizlik maaşı alır?

İşsizlik maaşı hesaplanırken sigortalı çalışmış olan bir kişinin son dört aylık prime esas kazançlarına bağlı olarak hesaplama yapılmaktadır. Günlük ortalama brüt kazancının %40’ı hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplandığında asgari ücret ile çalışan bir kişinin işsizlik maaşı minimum 2 bin 581 lira olarak belirlenmiştir. 2022 işsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı hesaplama 2022 yılında örnek olarak şu şekildedir: 2022 yılının ilk döneminde son 4 ay asgari ücretle çalışan bir kişi 1.986,41 TL alırken 2022 yılının ikinci döneminde yani asgari ücret zammından sonra işsiz kalan ve son 4 ayı asgari ücret zammından sonra olan kişiler 2.568,75 TL almaktadır.


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