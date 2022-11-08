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İşsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR'dan işsizlik maaşı almak için ne yapmak gerekir, şartları nedir?

08.11.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşsizlik maaşı, sigortalı çalışan bir kişinin kendi kusuru veya isteği dışında işinden ayrılması sonucunda İŞKUR tarafından verilen işsizlik ödeneğidir. İşsizlik maaşı, işsiz kalınan süreç içerisinde kişinin yaşadığı mağduriyetin azaltılması amacıyla verilmektedir. Yasada belirtilen şartlar dahilinde sigortalı çalışmış kişilere işsizlik ödeneği sağlanır. İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı alabilmek için bazı şartları karşılamak gerekir. Peki, İŞKUR'dan işsizlik maaşı almak için ne yapmak gerekir?

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR'dan işsizlik maaşı almak için ne yapmak gerekir, şartları nedir?

İşsizlik maaşı alabilmek için yasada belirlenmiş olan bazı şartları sağlamış olmak gerekmektedir. Kendi kusuru ya da isteği dışında işten çıkarılan kişilerine ekononik geleceğini güvence altına almak için işsizlik maaşı ödenir. Belirli bir süre dâhilinde kişilere işsizlik maaşı desteği sağlanmaktadır. İşsizlik maaşı hesaplanırken sigortalı çalışanın son 4 aylık yani 120 günlük prime esas kazançları dikkate alınır ve işsizlik maaşı buna göre hesaplanır. Bu bağlamda kişinin işsizlik maaşı alabilmek için son 120 günü çalışmış olması gerekir. Buna istinaden günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olacak şekilde işsizlik maaşı verilmektedir.

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı, sigortalı çalışmış kişilerin işsiz kaldıkları süre içerisinde belirli miktarda aldıkları ödemedir. İşsizlik maaşının alınabilmesi için yasada belirtilen şartların karşılanması hâlinde İŞKUR tarafından alınabilmektedir. Şartlar karşılandıktan sonra hizmet akdinin fesih edilmesinden sonraki 30 gün içinde başvuru yaparak işsizlik maaşı alınabilir.

İŞKUR işsizlik maaşı şartları nedir?

İŞKUR işsizlik maaşı alınabilmesi için gerekleri şartları sağlıyor olmak gerekmektedir. İşkur işsizlik maaşı şartları ise şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Çalışanın kendi isteği ve kendi kusuru dışında işsiz kalmak
  • İşten çıkarılmadan önce yani hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son 120 gün çalışmış olmak
  • İşten çıkarılmadan önce son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması
  • İşten çıkarıldıktan sonraki ilk 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvuru yapmak

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 İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

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 İşsizlik maaşı kimler alabilir?

İşsizlik maaşı kimler alabilir?

Bu şartlar dahilinde işsizlik maaşı başvurusu gerçekleştirilebilir. İŞKUR'a giderek şahsi olarak başvuru yapılabileceği gibi İŞKUR birimine gitmeden de elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapılabilmektedir. Mecburi sebepler haricinde 30 gün içerisinde yapılmamış olan başvurular için geciken süre toplamı hak sahipliği süresinde düşürülmektedir.

Kaç ay çalışan işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşı, yasada belirtilen belirli bir süre ve miktar dahilinde kişilere verilmektedir. İşsizlik maaşı başvurusu sonrası sigortalı çalışanların merak ettiği bir diğer konu ise ne kadar işsizlik maaşı alırım? sorusudur. Ne kadar işsizlik maaşı alırım sorusunun cevabı çalışılan güne göre değişiklik gösterir. İşsizlik maaşı alabilmek için minimum 4 ay çalışmış olmak gerekir çünkü işsizlik maaşı hesaplaması için hizmet akdinin fesih edilmesinden önceki son 120 günün esas kazancı baz alınır.

  • Son üç yıl içine en az 600 gün prim ödemiş olanlar 6 ay
  • En az 900 gün prim ödemesi yapanlar 8 ay
  • Prim ödemesi en az 1080 gün olanlar 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilir.

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