İştahı anında kesen mucizevi kür! Yemekten yarım saat önce bir bardak tüketmek yetiyor

İştah kontrolü sağlamak ve sağlıklı bir kilo yönetimi için pek çok yöntem denense de, doğal ve etkili bir yöntem olan mucizevi kür, iştahı anında keserek dengeli bir beslenme alışkanlığı oluşturmada önemli bir rol oynar. Yemeklerden yaklaşık yarım saat önce tüketilen bu kür, sindirimi destekleyen ve tokluk hissini artıran bileşenler içerir. Diyetisyen Büşra Çalışkan'ın tarifini verdiği iştah kesen kür yapımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞTAHI ANINDA KESEN MUCİZEVİ KÜR

İştah kesici kür tarifi için gerekli malzemeler;

1 litre kaynar su

1 çay kaşığı kekik

2 tane çubuk tarçın

1 çay kaşığı zencefil

1/4 limon

Tarifin uygulanışı;

1 litre kaynar suyun içerisine tüm malzemeleri sırasıyla ekleyin. Karışımı 10 dakika demleyin. İşte iştah kesen kür tarifiniz hazır! Bu karışımı yemeklerden yarım saat önce birer bardak tüketebilirsiniz. Sonucuna siz de inanamayacaksınız.



