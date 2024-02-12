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    4. İştahı anında kesen mucizevi kür! Yemekten yarım saat önce bir bardak tüketmek yetiyor

    İştahı anında kesen mucizevi kür! Yemekten yarım saat önce bir bardak tüketmek yetiyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    12.02.2024 15:55 | Son Güncelleme:
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    İştah kontrolü sağlamak, kilo yönetimi ve sağlıklı beslenme için önemlidir. Yemekten önce tüketilen bir bardak mucizevi kür, iştahı anında keserek kontrollü bir şekilde yeme alışkanlıklarını destekler. Bu mucizevi kürü yemeklerden yarım saat önce tüketmek, iştahı bastırır ve fazla yeme eğilimini azaltır. Sağlıklı bir diyet ve aktif bir yaşam tarzıyla birlikte düzenli olarak kullanıldığında, bu kür kilo kontrolüne katkıda bulunabilir ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını destekleyebilir.

    İştahı anında kesen mucizevi kür! Yemekten yarım saat önce bir bardak tüketmek yetiyor

    İştah kontrolü sağlamak ve sağlıklı bir kilo yönetimi için pek çok yöntem denense de, doğal ve etkili bir yöntem olan mucizevi kür, iştahı anında keserek dengeli bir beslenme alışkanlığı oluşturmada önemli bir rol oynar. Yemeklerden yaklaşık yarım saat önce tüketilen bu kür, sindirimi destekleyen ve tokluk hissini artıran bileşenler içerir. Diyetisyen Büşra Çalışkan'ın tarifini verdiği iştah kesen kür yapımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    İŞTAHI ANINDA KESEN MUCİZEVİ KÜR

    TARTILMAK KİLO

    İştah kesici kür tarifi için gerekli malzemeler;

    jk

    Tarifin uygulanışı;

    1 litre kaynar suyun içerisine tüm malzemeleri sırasıyla ekleyin. Karışımı 10 dakika demleyin. İşte iştah kesen kür tarifiniz hazır! Bu karışımı yemeklerden yarım saat önce birer bardak tüketebilirsiniz. Sonucuna siz de inanamayacaksınız.


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