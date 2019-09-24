HABER

İstanbul Bienali'nden çocuklara özel çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 18:24 | Son Güncelleme

16. İstanbul Bienali kapsamında hazırlanan Yekta Kopan'ın yazdığı, Gökçe Akgül'ün çizdiği "Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin" kitabı tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen "16. İstanbul Bienali", çocukları çevre ve sanat konusunda bilinçlendirmek üzere yapılan çeşitli çalışmalara önayak oluyor.

Bienal kapsamında hazırlanan "Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin" çocuk kitabının tanıtımı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde yapıldı.

Yekta Kopan'ın kaleme aldığı, çizimlerini Gökçe Akgül'ün yaptığı eser, Burcu Ural Kopan'ın yayın yönetmenliğinde hazırlandı.

Çocuklara bir yandan bienalin teması Yedinci Kıta'yı, sergi mekanlarını ve sanat eserlerini tanıtırken, diğer yandan çocukları iklim hareketinden ilham alan keyifli bir yolculuğa davet eden çalışma, merak uyandırıcı hikayesi, eğlenceli çizimleri ve renkli tasarımıyla okuma ve izleme sürecini keyifli bir oyuna dönüştürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Çorapçı'nın danışmanlığını yaptığı kitap, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak üç dilde hazırlandı.

Yazar Yekta Kopan tanıtım toplantısında insan türünün evrende çok kısa bir sürede var olmasına rağmen yarattığı tahribata değinerek, "Eğer yeryüzünü 24 saatlik bir oluşum olarak düşünecek olursak insan türünün bu zaman dilimi içerisinde payı, henüz 5 dakika eder. 24 saatlik yeryüzü hikayesindeki 5 dakikasında, biz insan türü dünyayı bu hale getirmeyi başardık. Bienal kapsamında dikkat çekmek istediğimiz nokta işte tam burası." dedi.

"Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin" kitabıyla kriz haline gelmiş iklim sürecini çocuklarla tartışıyor olmaktan heyecan duyduğunu belirten Kopan, özellikle yetişkinlere çok görev düştüğünü söyledi.

Kopan, ebeveynlerin çocuklarıyla diyalog kurmasına olanak tanımayı amaçladıklarını ifade ederek, "Diyaloğa ihtiyacımız var. Biz pek başaramadık belki bundan sonra nesiller bir şeylerin daha iyi olması için seslerini yükseltecekler. Bu kitap biz yetişkinleri bizim çocuklarımızın bu ne cüret demesini isteyen bir kitap. Bu ne cüret diyebileceğimiz bir evrene doğru yürümek umuduyla." ifadelerini kullandı.

Eser, tüm bienal mekanları, anlaşmalı kitabevleri ve İKSV Alt Kat'tan ücretsiz olarak temin edilebilecek.

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlarİflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar
Şehide en acı veda! 'Bak kızım bu senin baban'Şehide en acı veda! 'Bak kızım bu senin baban'
Prof. Dr. Özden: Büyük depremin öncüsü değilProf. Dr. Özden: Büyük depremin öncüsü değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İKSV İstanbul Bienali Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin yekta kopan

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Otel balkonunda olay pozlar

Otel balkonunda olay pozlar

Ciciş Ceyda paylaştığı gibi sildi! Çıplak paylaşım

Ciciş Ceyda paylaştığı gibi sildi! Çıplak paylaşım

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit teğmen, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehide en acı veda! 'Bak kızım bu senin baban'

Akılalmaz olay! Yaşlı adam, otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Akılalmaz olay! Yaşlı adam, otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması

Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğü ortaya çıktı, korkunç detaylar

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğü ortaya çıktı, korkunç detaylar

Son dakika! F-16'lar ikinci kez Suriye'de uçtu

Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu

Irak'ın kuzeyinde şehit olan astsubay Volkan Tantürk gözyaşları içinde toprağa verildi

Şehidi binler uğurlardı! Gözyaşları sel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.