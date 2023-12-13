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İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken manzara! Görenler şaşkın, gittikçe artıyor 'Genelde kış aylarında oluyor'

13.12.2023 17:41 | Son Güncelleme:
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İstanbul Boğazı'nda özellikle Arnavutköy sahilinde ortaya çıkan denizanası yoğunluğu ve çöpler dikkat çekiyor. Boğaz'daki o görüntüyle ilgili yorum yapan bir tekne çalışanı ise "Burada kirlilik olmasının sebebi betonun altına birikiyor. Bu genelde kış aylarında oluyor. Burada pislik çok oluyor. Bunun sebebi de restoranlardan ve teknelerden atılan pislikler. Denizanası da bu pisliğe geliyor. Pislik oldukça denizanası da olacak" dedi.

İstanbul Boğazı'nda özellikle Arnavutköy sahilinde teknelerin arasına biriken çöp ve denizanası yoğunluğu dikkat çekiyor. Yapılan temizlik çalışmalarına rağmen kirlilik sürüyor. Denizde pet şişeler, hazır gıda ambalajları, tahta ve kütük parçaları bulunuyor.

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"BURAYA BİR ÇÖZÜM OLMASINI BİZ DE İSTİYORUZ"

Tekne kaptanı Ali Aydın "Genelde poyraz havalarda yapıyor burası. Sahil denizanası ve çöplük. Geçen gün burada 4-5 metre uzunluğunda kütük çıkarttık. Biz teknelerde çalışanlar olarak da burası süzgeçler ve pervanelere dolanma açısından sıkıntı. Bir çözüm olmasını biz de istiyoruz. Burası görüldüğü gibi pislik içerisinde. Bir tek denizanası da değil çuval, poşet, kütük de var. Tekneler geri yanaşırken makineyi tam yol ileri veriyoruz. Pervanelere pislik gelmesin diye" dedi.

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"DENİZANASI DA PİSLİĞE GELİYOR"

Tekne çalışanı Hüseyin Can Silik ise "Burada kirlilik olmasının sebebi betonun altına birikiyor. Bu genelde kış aylarında oluyor. Burada pislik çok oluyor. Bunun sebebi de restoranlardan ve teknelerden atılan pislikler. Denizanası da bu pisliğe geliyor. Pislik oldukça denizanası da olacak. Biz biz olalım denizlerimizi kirletmemeye çalışalım" diye konuştu.

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"BÖYLE GÜZEL BİR YERE BU YAKIŞMIYOR"

Boğaz'a spor yapmak için gelen Mehmet Ali "Ben burayı seviyorum. Koşmaya geliyorum. Bu kirliliği gördüğümde hoşuma gitmeyen bir görüntü. Çünkü böyle güzel bir yere böyle bir şey yakışmıyor. Ayrıca insana psikolojik açıdan da iyi hissettirmiyor. Olmamasını isterdim ama maalesef oluyor" dedi. (DHA)

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İstanbul İstanbul Boğazı denizanası
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