İstanbul'da deprem olasılığı akıllara gelmişti! "Pek mümkün değil" diyerek açıkladı: Maalesef aynı riski taşıyor

Sabaha karşı saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi ve 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı. Saat 13.14'te ise Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İstanbul'da deprem olasılığıyla ilgili Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Herkes merak ediyor çünkü 5 kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. Bu deprem, İstanbul'da bir depremi tetiklemez" değerlendirmesinde bulundu. Prof. Dr. Zeki Gündüz de "Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul’u etkilemesi pek mümkün değil” deyip "Fakat sonuç itibarıyla İstanbul’daki binalarımız da aynı riski maalesef taşımaktadır. Yapı stokumuz oldukça eski" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Haluk Özener de “Bu depremlerin Marmara’daki muhtemel bir depremi tetiklemesi söz konusu değil” dedi.

"MARMARA GERGİN DEĞİL"

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Haber Global canlı yayınında İstanbul'da deprem olma olasılığına ilişkin şunları söyledi:

"Herkes merak ediyor çünkü 5 kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. Bu deprem, İstanbul'da bir depremi tetiklemez. Marmara gergin değil. Marmara'nın deprem için 6 milyar gigatonluk bir güce ihtiyacı var. Bu güç Marmara'da toplanmış değil. O nedenle 24 yıldır benim dışımdaki arkadaşlar her an deprem olabilir demesine rağmen bu deprem olmadı çünkü gergin değil Marmara... Depremciklerin gergin olması o bölgenin gergin olduğunu göstermez. Depremcikler, o bölgedeki gerginliğin birikmekte olduğunu gösterir."

"EN KÖTÜ KOŞULLARDA OLUŞTU"

Ercan ayrıca Kahramanmaraş depremiyle ilgili de şu yorumda bulundu:

"Deprem en kötü koşullarda oluşmuştur. Birincisi kara kış, dondurucu soğuk. İkincisi, insanlar evlerinde uyurken... Üçüncüsü toplum geçim sıkıntısı çekerken... Felaket çok büyük, ulusça el ele olalım. Kimse kimseden yakınmasın. Yardımcı olalım."

"180 KM CİVARINDA KIRILMA MEYDANA GELDİ"

Öte yandan İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Gündüz de yaşanan büyük depremler sonrası değerlendirmelerde bulundu. Deprem bölgesinde yaşanan kış şartlarından dolayı yardımların çok daha önemli olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Zeki Gündüz şunları söyledi:

“Ülkemizde deprem üreten iki tane fay hattı var. Biri Kuzey Anadolu, biri Doğu Anadolu Fay Hattı. Bu deprem Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşti. Bu fay hatları sürekli belirli periyotlarda deprem üretmektedir. 180 km civarında bir kırılma meydana geldi. Bu kırılmanın medyana getirdiği bir boşalma hadisesi var. Fay hattının her iki ucunda da ileriki dönemlerde bir enerji birikmesi söz konusu. Bize düşen görev, nerede ne kadarlık bir deprem olduğunu öğrenmek değil, depreme karşı hazırlıklı olmak. Binalarımızı, yapılarımızı sağlam hale getirmeliyiz. Binalarımız eski. En hızlı şekilde kentsel dönüşüme gidilmeli ve riskler en aza indirilmelidir.”

“FARKLI FAY HATTI ÜZERİNDELER, ETKİLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

“İstanbul’u etkileyecek bir depremi tetikler mi” sorusu doğrultusunda da Prof. Dr. Gündüz şöyle konuştu:

“Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul’u etkilemesi pek mümkün değil tabii ki. Ayrı bir fay hattı üzerinde. Fakat sonuç itibarıyla İstanbul’daki binalarımız da aynı riski maalesef taşımaktadır. Yapı stokumuz oldukça eski."

“ARTÇILAR 1 YILA KADAR DEVAM EDEBİLİR, HASARLI BİNALARA GİRMEYİN”

Hasarlı binalar konusunda da yaşanabilecek artçılar dolayısıyla uyarılarda bulunan Prof. Dr. Gündüz sözlerini şöyle noktaladı:

“Kandilli 7.4 olarak açıklamış ama dış kaynaklardan daha şiddetli deprem olduğu noktasında gelen haberler var. Belli bir süre geçtikten sonra bununla alakalı daha doğru değerler ortaya çıkacaktır. Büyük bir deprem sonuçta ve burada artçı depremler olacaktır. Bu artçı depremler sırasında hasarlı binalara girilmemesi gerekmektedir. Çünkü artçıların da yıkıcı etkisi oluyor. 2-3 ay boyunca azalarak devam edeceği gibi 1 yıla kadar artçılar devam edebilir."

"ARTÇI SAYISI SÜREKLİ ARTIYOR"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise “Sabaha karşı 04.17’de olan bir deprem vardı 7.7 büyüklüğünde. 13.24’te de Kahramanmaraş Ekinözü’nde 7.6 büyüklüğünde bir depremle daha karşılaştık. Bu deprem sabahki depremin kuzeyinde olan bir deprem. Farklı bir fay parçacığında. Bir önceki depremin 198 tane artçısı vardı. Sürekli artıyor bu sayı. Diğer depremin de yaklaşık 21 adet artçısı bulunmakta. Bunlardan biri 6.0 büyüklüğünde, 2 tanesi 5.8 büyüklüğünde. Bu artçılar devam ediyor” dedi.

“ARTÇI SAYISININ OLDUKÇA FAZLA OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM”

Artçı depremlerin haftalarca, aylarca sürmesinin beklendiğini aktaran Özener, “Bodrum- Kos depreminin 9 bin tane artçısı vardı. 17 Ağustos’ta 18 bin artçı deprem kaydetmiştik. Peş peşe olan bu iki depremde de artçı sayısının oldukça fazla olacağını söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

“TSUNAMİ TEHLİKESİNİN GEÇTİĞİNİ İLETTİK”

Tsunami uyarısına ilişkin de açıklama yapan Özener, “Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Akdeniz Karadeniz bağlantı denizlerde tsunami uyarı mesajı veriyor. Türkiye’de de biz bu uyarı mesajını AFAD’a gönderiyoruz. AFAD üzerinden bunun dağıtımı yapılıyor. Biz bu uyarı mesajını deprem sonrasında oluşabilecek tsunami ile ilgili uyarı mesajını göndermiştik. Daha sonra saat 12.59 sıralarında tsunami tehlikesinin geçtiğine dair, bu depremin tsunami oluşturamayacağına dair uyarıyı bize abone olan ülkelere ilettik. Dolayısıyla Türkiye’de de AFAD’a ilettik” dedi.

"SAKARYA'DA DEPREM" İDDİALARINA YANIT

Prof. Dr. Haluk Özener, Sakarya’da da deprem olduğu iddialarına ilişkin, “Bizim kayıtlarımızda böyle bir nitelikte deprem bulunmamakta. Dolayısıyla vatandaşlarımıza önerimiz, Türkiye’de yetkili kurumlar olan AFAD ve 150 yıllık bir kurum olan Kandilli’nin resmi sitelerini takip etmeleri, kurumsal nitelikteki açıklamalara değer vermeleri ve itibar etmeleri. Aksi takdirde olağanüstü durumlarda dezenformasyonla olaylar çok daha farklı mecralara gidebiliyor” şeklinde konuştu.

“BU DEPREMİN MARMARA’DAKİ OLASI BİR DEPREMİ TETİKLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Özener, meydana gelen bu depremlerin Marmara’daki olası bir depremi tetiklemesinin söz konusu olamayacağını söyleyerek, "Doğu Anadolu fayında olan bir depremin Marmara’da olabilecek olası bir depremi tetiklemesi teorik olarak mümkün değil. Bu gibi durumlarda çok fazla yanlış ve hatalı bilgiler yayılmakta. Özellikle sosyal medyadaki bu tarz duyurulara çok fazla itibar etmemek gerekmektedir. 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Anormal, olağanüstü bir durum olduğu zaman da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, yaralılara da acil şifalar diliyoruz” dedi.