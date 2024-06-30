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  4. İstanbul'da feci kaza! Taksi, bariyere ok gibi saplandı: "Bomba patladı sandım"

İstanbul'da feci kaza! Taksi, bariyere ok gibi saplandı: "Bomba patladı sandım"

30.06.2024 09:30
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Kartal'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, bariyere ok gibi saplandı. Taksi şoförü kazada şans eseri hafif şekilde yaralandı. Kazaya tanık olan bir vatandaş ise o anları "Bomba gibi bir ses geldi. Bomba koydular herhalde bomba patladı sandım" diyerek anlattı.

İstanbul'da feci kaza! Taksi, bariyere ok gibi saplandı: "Bomba patladı sandım"

Kaza, saat 05.30 sıralarında Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Taksi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere ok gibi saplandı.

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Kazada aracın ön camından içeri giren bariyerin arka camdan dışarı çıktığı görüldü.

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ŞANS ESERİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü şans eseri kazada hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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"BOMBA GİBİ BİR SES GELDİ, BOMBA PATLADI SANDIM"

Kazaya tanık olan Ayten Aydın, "Ben durakta otobüs bekliyordum. Bomba gibi bir ses geldi. Bomba koydular herhalde bomba patladı sandım. Bir baktım taksi. Allah'a şükürler olsun adam sapasağlam çıktı. Sadece kaşında sıyrık vardı. Bariyere çarpmış. Bariyer arabanın içinden girmiş öbür taraftan çıkmış. Kurban olduğum Allah'ım korudu. Tek başınaydı, kimse yoktu yanında. Şoföre hiçbir şey olmamış. Ambulans geldi götürdüler" dedi.

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(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kartal taksi D-100 Karayolu kaza
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