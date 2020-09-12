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İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 09:39 | Son Güncelleme

Avcılar'da alışveriş yapan kadın, bir kişinin tacizine uğradı. Kadının şikâyeti üzerine şüpheli yakalanırken taciz anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı

Olay, dün 15.50 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. Dilara D. adlı kadın, markette alışveriş yaptığı sırada yanına yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğradı. Kadının şikâyeti üzerine şüpheli Aydın K. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Aydın K. ile mağdur Dilara D. Firuzköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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ELLERİYLE VURARAK TACİZCİYİ UZAKLAŞTIRDI

Taciz anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde alışveriş yapan kadının yanına yaklaşan bir kişi kadını elle taciz ediyor. Kadın elleriyle vurarak tacizciyi uzaklaştırdı.

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Kaynak: DHA

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