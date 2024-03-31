İstanbul'da ilk veriler gelirken paylaştı! İmamoğlu için tek kelimelik paylaşım sosyal medyada ses getirdi

Türkiye'nin gözü kulağı seçim sonuçlarında! Saat 07.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Bu sırada İstanbullular da sandık başına gidip kararını verdi. Aileleriyle beraber oy kullanan Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'dan seçimi hangi adayın kazanacağı büyük merak konusu. İlk veriler gelmeye başlarken gelen bir mesaj ise dikkatlerden kaçmadı.

HERKES EKREM İMAMOĞLU MU MURAT KURUM MU SORUSUNU SORUYOR

Aylardır Türkiye'nin gündemini belirleyen 31 Mart yerel seçimlerinde en çok konuşulan il kuşkusuz İstanbul oldu. Haliyle tüm gözler Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasındaki rekabete çevrildi.

TEK KELİMELİK PAYLAŞIM GELDİ

Bu sırada İmamoğlu'nun yakın çevresinden çarpıcı bir mesaj geldi. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yapan Necati Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına gönderme yaparken "Tsunami" ifadesini kullandı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





