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İstanbul'da İsrail protestosu! Konvoyun sonu görülmedi

12.05.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

İstanbul'da İsrail protestosu! Konvoyun sonu görülmedi

İstanbul’da binlerce kişi Türk ve Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. Bayrak ve pankartlarla konsolosluk önüne gelen vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail'e tepkilerini gösterdi.

Protesto gösterisi sırasında polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldıkları görüldü.

Fatih Vatan Caddesi'nde bir araya gelen STK üyeleri ve vatandaşlar da, Filistinlilere yönelik saldırı gerçekleştiren İsrail'i protesto amacıyla araçlarıyla konvoy yaparak İsrail'i protesto etti.

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Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan sürücüler, yol boyunca korna çalarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

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(DHA)

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İstanbul Filistin İsrail

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