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İstanbul'da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın

20.04.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Kumkapı'da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içinde operasyonlarda ele geçirilen havai fişek, sahte alkol ve kimyasal maddelerin olduğu depoda yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fatih, Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait içinde operasyonlarda ele geçirilen havai fişek, sahte alkol ve kimyasal maddelerin olduğu depoda saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da olduğu yangına müdahale ediyor. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Öte yandan ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, depoda patlama ihtimaline karşı çevrede de geniş çaplı önlem aldı.

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Ayrıntılar gelecek...

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patlama yangın Fatih

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