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İstanbul'da kanlı seçim kavgası: Yeni muhtar eski muhtarı bıçakladı, silahlı çatışma çıktı, yoldan geçen kişi can verdi

01.04.2024 07:59
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Arnavutköy'de seçim sonrası ortalık karıştı. Yeni seçilen muhtar, eski muhtarı bıçakladı. Yakınları arasında silahlı çatışma çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

İstanbul'da kanlı seçim kavgası: Yeni muhtar eski muhtarı bıçakladı, silahlı çatışma çıktı, yoldan geçen kişi can verdi

Dehşete düşüren olay, saat 22.30 sıralarında Bolluca Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tekrar aday olan mevcut muhtar Ahmet Güleryüz ile akrabası olan ve bu seçimde muhtarlığı kazanan Sabri Güleryüz yolda karşılaştı. Mevcut muhtar adayı Ahmet Güleryüz seçimi kaybetmesi nedeniyle akrabası Sabri Güleryüz ile tartışmaya başladı. Büyüyerek devam eden tartışmada Sabri Güleryüz, Ahmet Güleryüz'ü bıçakladı.

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SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Olayı öğrenen yakınları saat 01.00 sıralarında sokak ortasında tartışmaya başladı. Daha sonra sokak ortasında kavga etmeye başlayan taraflar silahlı çatışmaya girdi. Silahlı kavgada Mahmut Dizman (32) ve olay sırasında yoldan geçtiği öne sürülen Mustafa Arslan (32) silahla vuruldu.

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YOLDAN GEÇEN KİŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Arslan hayatını kaybetti.

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YENİ MUHTAR GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayda ölen ve yaralanan kişilerin yakınları hastanenin önünde toplandı. Olayla ilgili incelemeler sürerken, şüpheli Yakup Güleryüz, Şakir Güleryüz ve Sabri Güleryüz gözaltına alındı. Silahlı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Muhtar Arnavutköy kavga
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