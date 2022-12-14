İstanbul'da kar kapıya dayandı! Uzmanlar tarihleri peş peşe açıkladı: Ciddi yağışlar göreceğiz, 4-5 gün etkili olacak

İstanbullular havaların soğumasıyla kar yağışının ne zaman başlayacağını, ne kadar süreceğini, nerelerde etkili olacağını daha çok merak etmeye başladı. Böylece gözler meteoroloji uzmanlarından gelen açıklamalara çevrildi. Bu açıklamalara göre megakent önümüzdeki hafta mevsimin ilk karıyla tanışacak. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, "Asıl 2022-2023 kışı imzasını nerede atacak derseniz ocak ayının ortasında, yani 20 Ocak ile 10 Şubat arasındaki dönemde ciddi anlamda soğuma ve kar yağışı göreceğiz" değerlendirmesinde bulunurken ilk karın yağışı için bu ayın 18'inde "Balkanlar üzerinden girmesi beklenen sisteme" dikkat çekti. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise "Bizde de çetin kış başlayacak" derken 1941 kışını hatırlatarak İstanbul, Bursa ve birçok Karadeniz ilinin resmi kar rekoruna değindi.

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BALKANLARDAN GELİYOR! "10-12 DERECE AZALACAK"

Bozyurt, önümüzdeki günlerin hava durumuna dair şunları söyledi:

"18 Aralık'ta Balkanlar üzerinden girmesi beklenen bir sistem var. Eğer yine bir blokaj olmazsa, engel çıkmazsa 18 Aralık'tan itibaren kuzey ve batı bölgelerden yurdumuza giriş yapacak. 18-19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak."

"CİDDİ KAR YAĞIŞLARI BEKLEDİĞİMİ SÖYLEMİŞTİM"

Yurdun iç, doğu ve kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışları bekliyoruz. Bir başka demecimde de 20 Aralık'tan sonra ciddi kar yağışları beklediğimi söylemiştim. Doğada bazı sapmalar meydana gelebilir, bu gayet doğaldır. Bu tahminlerin yanlış çıktığı anlamına gelmez."

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ

“Artık kuraklık bitiyor” diyen Bozyurt şu değerlendirmede bulundu:

“Arkadan devamlı yağışlar geliyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yağmurlara ilaveten 18-19 Aralıktan itibaren yağmurların yanına kar yağışları da ekleniyor. 18 Aralık'ta gelecek hava kütlesi 4-5 gün etkili olacak. Özellikle karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde kar yağışı olacak, İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olabilir."

"KIŞ İMZASINI NEREDE ATACAK DERSENİZ..."

Bozyurt, şöyle devam etti:

“Daha sonra bu yağışlar yurdu terk edecek ama yılbaşından sonra ciddi anlamda bir soğuk sistem bekliyoruz. Asıl 2022-2023 kışı imzasını nerede atacak derseniz ocak ayının ortasında, yani 20 Ocak ile 10 Şubat arasındaki dönemde ciddi anlamda soğuma ve kar yağışı göreceğiz. Bu kar yağışları hem kıyı kesimler hem de iç kesimlerde etkili olacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde ciddi kar yağışları olabilir. Tabii bunlar birer tahmin, değişimler yaşanabilir. Öngörülerimiz bazen tutmayabilir.”

METEOROLOJİ UZMANI TEK, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ

Öte yandan meteoroloji uzmanı Adil Tek, "Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok" demişti. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerektiğini ifade eden Tek, ayın 20'sinden sonrasını işaret ederek soğuk havanın etkili olacağını belirtmişti.

"BİZDE DE KIŞ ÇETİN BAŞLAYACAK"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise bugün sosyal medya hesabından bir grafik paylaşarak şu değerlendirmede bulundu:

"Neden Avrupa ve Abd kar alırken biz ılık geçiyoruz? Bu sene Kış yok mu?". Aşağıdaki grafik Arktik salınım. Çember içindeki kısım negatif; o yüzden soğuklar oralara akıyor. Nötre çıkınca bizde de Kış çetin başlayacak. Pozitif olduğunda ise soğuklar kutupta hapsolur...

"RESMİ KAR REKORU BU TARİHTE GELDİ"

Ökten, ayrıca 1941'te yaşanan kış mevsimine dikkat çekerek paylaştığı bir hava durumu haritasıyla şunları kaydetti:

"1941 Aralık ayının başı ve ortası çok ılımandı. Doğu'da bile 14 Aralık 1941 gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşemiyordu. 26 Aralık'ta bir sistem geldi ve 4 Ocak'a kadar etkili oldu. İstanbul'un, Bursa'nın ve bir çok Karadeniz şehrinin resmi kar rekoru bu tarihte geldi..."