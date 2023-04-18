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İstanbul'da korkunç olay! Eşini öldürdü sonra kendini ihbar edip intihar etti, gözyaşlarına boğuldular

18.04.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 70 yaşındaki Hüseyin Turan, pompalı tüfekle 62 yaşındaki eşini öldürdü. Kendini ihbar eden Turan daha sonra, aynı silahla intihar etti. Çiftin komşusu İlhan Uğraş, "Evlatlık bir kızları vardı. İşte onlardan geriye bu kuşlar kaldı. İki kişilerdi geriye iki kuş kaldı" dedi. Diğer komşuları İbrahim Balk ise "Benim alt komşumdu. Ağır başlı, sakin, melek gibi bir insandı. Hiç mümkün değil inanamıyorum" diye konuştu.

İstanbul'da korkunç olay! Eşini öldürdü sonra kendini ihbar edip intihar etti, gözyaşlarına boğuldular

Korkunç olay, İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. 70 yaşındaki Hüseyin Turan, eşini pompalı tüfekle öldürüp intihar etti. Turan'ın intihar etmeden önce kendini ihbar ettiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen ekipler, çiftin cenazelerini otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Çiftin komşuları, İbrahim Balk "Benim alt komşumdu. Ağır başlı, sakin, melek gibi bir insandı. Hiç mümkün değil inanamıyorum" diye konuştu.

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Hüseyin Turan ve Sevim Turan

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bağcılar'a bağlı Yenimahalle'de yaşandı. Hüseyin Turan, eşi Sevim Turan'ı evde pompalı tüfek ile vurduktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, adresin yanlış verilmesi üzerine verilen adreste olumsuzluk ile karşılaşmadı. Çiftle birlikte yaşayan yeğenleri Yağmur Turan (35) ise telefon ile kendilerine ulaşamayınca meraklanıp eve geldi. Kapıyı açan olmayınca komşusu Ferhat K.'den yardım alarak kapıyı kırdı. İçeri giren Yağmur Turan, çifti ölü halde buldu. Sevim Turan'ı vurduktan sonra kendini ihbar eden Hüseyin Turan, aynı silahla yaşamına son verdi. İkinci ihbarın üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemeleri sonrası çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürerken çiftin evinden çıkan muhabbet kuşları ise komşularına teslim edildi.

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"KİMSEYE BİR ZARARI YOKTU"

Çiftin komşusu İlhan Uğraş,"İlk ihbarın ardından polisler araştırdılar bir şey bulamadılar ve gittiler. Bir süre sonra tekrar geldiler. Kendi kendini ihbar etmiş. Kimseye bir zararı yoktu. Sessiz biriydi, toplum içine pek çıkmazdı. Sürekli tek başınaydı. Ben bir zararını görmedim. Evlatlık bir kızları vardı. İşte onlardan geriye bu kuşlar kaldı. İki kişilerdi geriye iki kuş kaldı" dedi.

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"MELEK GİBİ BİR İNSANDI"

Diğer komşuşarı İbrahim Balk ise "Benim alt komşumdu. Ağır başlı, sakin, melek gibi bir insandı. Hiç mümkün değil inanamıyorum. Bugüne kadar hiç bağırtı duymadım. Benim 18 yıllık komşumdu. Eşi de onun akrabasıydı, nasıl oldu anlamadım" dedi.

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"KARIMI ÖLDÜRDÜM DEMİŞ"

Serpil Kaya ise "Arkadaşımı kahve içmeye çağırdım, cinayetten bahsetti aşağı indim. İçeri giremedik. Kendisi polisi aramış, 'Karımı öldürdüm' demiş. İnsanlar cinnet geçiriyor, böyle bir durumda neden karısını öldürsün?" dedi.

(DHA)


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