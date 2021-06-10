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İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu

10.06.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme süreciyle haftanın dördüncü iş günü mesai bitiminde yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu

Kentte iş çıkış saatinde özellikle TEM ve D100 karayolunda ve bazı bağlantı noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarındaki yolcu yoğunluğu ise bu saatler itibarıyla normal seyrinde devam ediyor.

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GİŞELERDE YOĞUNLUK

D-100 karayolu Edirne istikametinde Avcılar girişi, Haramidere kavşağı ile Ankara istikametinde Sefaköy, Şirinevler ile Cevizlibağ mevkilerinde aralıklı olarak, Basın Ekspres Yolu, TEM Otoyolu, Mahmutbey gişeleri ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 karayolu Göztepe, Üsküdar, Bostancı, Kadıköy, Pendik, Kartal, Ümraniye, Beylerbeyi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü ve köprü bağlantı yollarında trafik akıcı devam ediyor.

TEM Çamlıca, Samandıra kavşağı, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Kuzey Marmara Otoyolu'nda da trafik açık seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre saat 19.10 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul

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