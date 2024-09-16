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  4. İstanbul için korkutan tablo! 5 şikayetin 4'ünde aynı hastalık... Hatırlamak istemediğimiz günlere geri mi döneceğiz?

İstanbul için korkutan tablo! 5 şikayetin 4'ünde aynı hastalık... Hatırlamak istemediğimiz günlere geri mi döneceğiz?

16.09.2024 15:19
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Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 hastalığı İstanbul'da dikkat çeken şekilde artış gösterdi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Müslüm Süngü, grip şikayetiyle gelen hastaların 5'inden 4'ünde Covid-19 çıktığını belirtti. Okulların açılması ise salgının kendini topluma yaymasında büyük rol oynadı. Hasta teşhisi konulanların bile maske takmadığını belirten uzman isimler toplu alanlarda maske kullanılmasını önerdi.

İstanbul için korkutan tablo! 5 şikayetin 4'ünde aynı hastalık... Hatırlamak istemediğimiz günlere geri mi döneceğiz?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Müslüm Süngü, grip şikâyetiyle gelen 5 hastanın 4’ünün Covid- 19 testinin pozitif çıktığını belirterek “Covid vakalarının hızla yayılıyor. Kapalı ve kalabalık ortamlarda maske takılmalı. Şikâyetleri bulunan hastalar en yakın sağlık kuruluşuna giderek test yaptırmalıdır” dedi.

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İSTANBUL'DA KORKUTAN TABLO

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Müslüm Süngü, Covid-19 vakalarında artış yaşandığını söyledi. 2019 yılından bu yana Covid hastalığıyla mücadele edildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Süngü, “Ciddi bir süreçten geçtik. Maalesef insanlarımız bu hastalık yokmuş gibi davransa da Covid halen devam etmektedir. 15 Ağustos’tan bu yana girip vakalarında ciddi artışlar görülüyor. Grip şikâyetiyle gelen 5 hastanın 4’ünün Covid testi pozitif. Hasta sonucunu almaya geldiğinde Covid olduğunu kendisine söylüyoruz. Bunu bilmesine rağmen hala maske takmıyor” diye konuştu.

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"TOPLU ALANLARDA MASKE KULLANILMALI"

Özellikle okulların başlamasıyla birlikte mevsimsel grip sezonunun da açıldığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Süngü, “Çocuklarımız okulda kalabalık bir ortamda vakit geçiriyor. Bir arkadaşının grip olması tüm okulun grip olmasını da tetikliyor. Okulda başlayan grip taşıyıcılar yoluyla evlere, oradan iş yerlerine taşınıyor. Bu döngü toplumun her kesimine sirayet ediyor. Bu dönemde toplu çalışılan, toplu yaşanılan ortamlarda maske kullanımını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

ETKİSİ AZALDI AMA RİSK DEVAM EDİYOR

Grip olan, burun akıntısı ve boğaz ağrısı bulunan kişilerin mutlaka maske takmasını öneren Dr. Süngü, “Bu şikâyetleri bulunan hastalar en yakın sağlık kuruluşuna giderek test yaptırmalıdır. Covid’in yıllar içerisinde öldürücü etkileri ilk zamanlarına göre oldukça azaldı. Hastaların şikâyetleri kısmen daha masum. Ancak, yaşı ilerlemiş, bağışıklık sistemi düşük ve kronik rahatsızlıkları bulunan hastalarda yine tehlike devam ediyor” diye belirtti. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul covid-19 hasta koronavirüs
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