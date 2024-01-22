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  4. İstanbul için projelerini açıklayacak! Murat Kurum: 'Büyük lansmanı Perşembe günü yapacağız'

İstanbul için projelerini açıklayacak! Murat Kurum: 'Büyük lansmanı Perşembe günü yapacağız'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2024 14:07 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarla bir araya gelen Kurum “Büyük lansmanı Perşembe günü yapacağız, ardından 3 alt lansman yapacağız. İstanbul’un sorunlarını çözecek iradeyi ortaya koyacağız" dedi.

İstanbul için projelerini açıklayacak! Murat Kurum: 'Büyük lansmanı Perşembe günü yapacağız'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş Çarşı esnafını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen, vatandaşlar ile sohbet eden ve projelerini anlatan Kurum, mülkiyet konusunda yaşanan sorunlar ile ilgili soruya, ’’Biz istiyoruz ki vatandaşımızın İstanbul’da mülkiyet ile ilgili bir sorunu kalmasın. Bakanlığımız döneminde de kendi mülkiyetimizdeki alanlara ilişkin vatandaşımız lehine her türlü desteği verdik. Dönüşüm süreçlerini yöneteceğiz. İstanbul'un her yerinde bunu yapmak istiyoruz. Çünkü İstanbul'un bir deprem riski var.‘’ dedi.

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"BİZ İNDİRİM YAPACAĞIZ"

İETT zamları ile ilgili soruya "Zammı bırak, biz indirim yapacağız. Biz zor gününde vatandaşın yanında olacağız dedik ve olduk.’’ sözleriyle yanıt veren Murat Kurum, ‘’İstanbul’un her tarafını yeniden böyle çiçek gibi yapacağız. Dikey bahçeleri geri getireceğiz. Mahalle bahçeleri açacağız.’’ diyerek ziyaretini tamamladı.

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"BÜYÜK LANSMANI PERŞEMBE GÜNÜ YAPACAĞIZ"

Murat Kurum “Büyük lansmanı Perşembe günü yapacağız, ardından 3 alt lansman yapacağız. İstanbul’un sorunlarını çözecek iradeyi ortaya koyacağız“ ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu Yerel seçim Murat Kurum
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