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İstanbul için verdiği sayı korkuttu! Bakan Özhaseki "Çok riskli" diyerek açıkladı: O binalar ilk etapta yıkılacak

22.08.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlardan her geçen gün beklenen İstanbul depremi için yeni uyarılar gelirken mega kentte depreme karşı alınan önlemler de artırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un kentsel dönüşümüne değinerek "Bu hazırlığı bizim yapmamız lazım, son haline getirebilirsem davet edeceğim arkadaşlarımızı" dedi. Olası İstanbul depreminin beka ve milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Özhaseki'nin İstanbul'daki riskli binalarla ilgili verdiği rakam korkuttu.

İstanbul için verdiği sayı korkuttu! Bakan Özhaseki "Çok riskli" diyerek açıkladı: O binalar ilk etapta yıkılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde konut inşası sürüyor. Hak sahiplerine konutların büyük kısmının ekim-kasım-aralık döneminde teslim edilmesi planlanıyor. Süreci anlatan Bakan Özhaseki, Yerinde Dönüşüm projesiyle ilgili alınan kararı da açıkladı. Bakan Özhaseki, İstanbul'da çok riskli ve ilk etapta yıkılacak nitelikteki binaların sayısını da bildirdi.

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"BİRİNCİ VAZİFEMİZ DIŞARIDAKİ İNSANLARI GÜVENLİ KONUTLARA ALMAK"

Özhaseki, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Deprem bölgesinde inşa edilen konutlara ilişkin soru üzerine Özhaseki, konut yapımının planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Özhaseki, yaklaşık 14 milyon insanın etkilendiği depremlerde 680 bin konutun, 170 iş yerinin yıkıldığını, evlerinden uzakta yaşayan 1 milyon 900 bin kişi olduğunu aktardı.

Çadırlarda yaşayan pek kimsenin kalmadığını bildiren Özhaseki, "500 binden fazla insan konteyner kentlerde kalıyor. Çok az kişi yurtlarda, sosyal tesislerde kalıyor. 1 milyon 300 bin insana ki 325 bin aileye tekabül ediyor, kira yardımında bulunuyoruz. Dışarıda olan insanları bir an önce güvenli konutlara almak gibi birinci derecede önemli bir vazifemiz var." diye konuştu.

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Deprem bölgesinde konutları yaparak bir an önce hak sahiplerine teslim etmenin birinci vazifeleri olduğunu vurgulayan Özhaseki, "O bölgelerde şu ana kadar 180 binde fazla ihale aldık. Konutların büyük bir kısmını ekim, kasım ve aralık gibi zaten teslim edeceğiz. Bunları hak sahiplerine dağıtacağız. Bu arada 300 binden fazla konutun da rezerv alanlarında yapılması için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor." bilgisini verdi.

Özhaseki, deprem bölgesinde rezerv alanları bulmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Bir taraftan hazine arazisi arıyoruz, şehirden çok uzakta olmasın istiyoruz. Bir tarafta da zemin güvenilir olsun istiyoruz." dedi.

Deprem bölgesinin inşa edilme sürecinde mühendislik anlamında "sıfır tolerans" ilkesiyle çalıştıklarının altını çizen Özhaseki, dere yataklarının olduğu ve fay hatlarının geçtiği yerlerde yapılaşmaya izin vermediklerini açıkladı.

"RUHSAT AŞAMASINDAN YAPININ SON AŞAMASINA DENETİM YAPACAĞIZ"

Bakan Özhaseki, Yerinden Dönüşüm Projesi'ne ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Vatandaşa siz evinizi dönüştürmek isterseniz size kredi veririz, dönüştürün. Müteahhitlerle anlaşacaksanız eğer size bu aşamada tip sözleşmeler de verebiliriz, yapı denetim firmalarının masraflarından da kurtulun, yeter ki siz merkezdeki evinizi dönüştürün, biz sizi destekleyelim diye prensip kararı aldık. Ruhsat aşamasından yapının son aşamasına denetim yapacağız. Bir de her bir aşamaya kadar kendilerine para vermeye devam edeceğiz, yani 1 milyon 300 bin liraya kadar konutlar için, 750 bin liraya kadar da işyerleri için destekte bulunuyoruz."

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Yaklaşık 186 bin vatandaşın projeye başvurduğunu bildiren Özhaseki, projeyle insanların evlerine dönüşlerinin hızlanacağını ifade etti.

Orta hasarlı binaları da depremler nedeniyle yıprandıkları için ağır kategorisine dahil ettiklerini ve yeniden inşa etmeyi öngördüklerini belirten Özhaseki, bakanlık olarak şehir merkezlerini inşa etmek istediklerini açıkladı.

"600 BİN BİNA ÇOK RİSKLİ"

Özhaseki, İstanbul'daki kentsel dönüşüme ilişkin soru üzerine, olası bir depremin kendilerini korkuttuğunu dile getirerek, "İstanbul'daki deprem meselesi gerçekten bir beka, bir milli güvenlik meselesidir. Şöyle bir rakam var elimizde 6 milyon civarında konut var. Bunun 600 bini çok riskli, ilk etapta yıkılacak gibi gözüküyor. Durduğu yerde yıkılan binalar var zaten. Böyle bir ortamda bizim uykumuzu yitirip çok hızlı şekilde vaziyet almamız icap ediyor." açıklamasını yaptı.

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"İSTANBUL'DA 1 MİLYONA YAKIN BAĞIMSIZ BİRİMİ YENİLEDİK"

İstanbul için büyük bir çaba gösterdiklerini vurgulayan Özhaseki, "İstanbul'da yıllardır süren bir kentsel dönüşüm mücadelesi var. 2012'de yasa çıkmış. 11 yıl içerisinde Kentsel Dönüşüm Yasası'nın getirdiği avantajları kullanarak İstanbul'da 800 bin kadar bağımsız birim yenilendi. Şu anda da 180 bin civarında konut ve işyeri yenilenmek üzere. Yani neredeyse 11 yılda çıkardığımız yasayla 1 milyona yakın bağımsız birimi yeniledik." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında 350 bin konutluk rezerv alan belirlediklerini, buralarda bir an önce konut inşasına başlayacaklarını belirtti.

İstanbul'da deprem hazırlıklarıyla ilgili yasal düzenleme ihtiyacına ilişkin soruyu yanıtlayan Özhaseki, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Birimi'ni başkanlığa dönüştürerek, buna bağlı bir birimi sadece İstanbul için görevlendirmek istediklerini bildirdi.

Özhaseki, İstanbul'un kentsel dönüşümü için Meclis'in toplanmasına dair taleplerinin sorulması üzerine, "İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığı için Meclis toplanır. Bunun için de Meclis çağrılır. Bu hazırlığı bizim yapmamız lazım, son haline getirebilirsem davet edeceğim arkadaşlarımızı." dedi.

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(AA)

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Kentsel dönüşüm

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