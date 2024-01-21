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  4. İstanbul-İzmir seferini yapıyordu! Uçuğa lazer tuttular...

İstanbul-İzmir seferini yapıyordu! Uçuğa lazer tuttular...

21.01.2024 07:07 | Son Güncelleme:
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İstanbul-İzmir seferi yapan ve inişe hazırlanan uçağa, kimliği belirsiz bir kişi tarafından lazer tutularak uçuş güvenliği tehlikeye atıldı. O anlar uçakta yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İstanbul-İzmir seferini yapıyordu! Uçuğa lazer tuttular...

Özel bir havacılık şirketine ait İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa, iniş yapmaya hazırlandığı esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından lazer tutuldu. Uçuş güvenliğini tehlikeye atan lazerin uçağa tutulma anı ise, uçakta yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Cezası 91 bin 139 lira

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan idari para cezalarına göre, uçuş emniyetini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması halinde 91 bin 139 lira para cezası kesiliyor.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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uçak Lazer
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