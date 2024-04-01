HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'u kazanan İmamoğlu o ile dikkat çekti! "Hakkın hukukun hakim olmasını istiyoruz"

İstanbul'u kazanan İmamoğlu o ile dikkat çekti! "Hakkın hukukun hakim olmasını istiyoruz"

01.04.2024 15:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı AK Parti Adayı Mehmet Öntürk kazandı. CHP'nin adayı, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “İtirazımızı yapacağız. Bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız” dedi. İstanbul seçimlerinden galibiyetle ayrılan Ekrem İmamoğlu ise Hatay'a dikkat çekti.

İstanbul'u kazanan İmamoğlu o ile dikkat çekti! "Hakkın hukukun hakim olmasını istiyoruz"

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 1 milyon 78 bin 130 seçmeni olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Mehmet Öntürk, oyların yüzde 44,47’sini alarak kazandı. Öntürk oyların 345 bin 884’ünü alırken Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise oyların yüzde 43,96’sını aldı. 342 bin 972 oy alan Savaş, 2 dönem sonra başkanlığı kaybetmiş oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Mehmet Öntürk, gece Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandıklarını açıklayıp, kutlama yaptı.

AK-PARTININ-KAZANDIGI-HATAYDA--CHPNIN_34439 (1)

LÜTFÜ SAVAŞ: İTİRAZIMIZI YAPACAĞIZ

CHP’li Lütfü Savaş ise yaptığı açıklamada seçimleri kendilerinin 9 bin oy farkıyla kazandıklarını iddia etti. Savaş, "Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceğiz. Şu anda CHP'nin bu konuda yetkin avukatları yola çıkmış durumdalar. İtirazımızı yapacağız. Bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız. Bu, sadece bizim hakkımız değil. Hatay halkının da hakkı” dedi.

AK-PARTININ-KAZANDIGI-HATAYDA--CHPNIN_34439

İMAMOĞLU'NDAN HATAY MESAJI

İBB seçimlerinden bir kez daha başarıyla ayrılan İmamoğlu tebrik mesajında Hatay'a dikkat çekti. Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu, "31 Mart Yerel Seçimlerinde başarı elde elden 14 büyükşehir belediye başkanı, 21 il belediye başkanı, 337 ilçe belediye başkanı, 48 belde belediye başkanı siyasi yol arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seçilen tüm belediye başkanlarına da başarılar diliyorum. Hatay’da da devam eden sayım sürecinde hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ekremm

AK PARTİ 8, CHP 4, MHP, BBP VE TİP 1’ER İLCE BELEDİYESİ KAZANDI

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’ın ilçelerinde ise resmi olmayan sonuçlara göre, Altınözü Belediyesi'ni AK Parti'li Rifat Sarı, Antakya Belediyesi'ni AK Parti'li İbrahim Naci Yapar, Hassa Belediyesi'ni AK Parti'li Selahattin Çolak, İskenderun Belediyesi'ni AK Parti'li Mehmet Dönmez, Kırıkhan Belediyesi'ni AK Parti'li Ömer Erdal Çelik, Payas Belediyesi'ni AK Parti'li Bekir Altan, Reyhanlı Belediyesi'ni AK Parti'li Ahmet Yumuşak, Yayladağı Belediyesi'ni AK Parti'li Mehmet Yalçın, Belen Belediyesi'ni MHP'li İbrahim Gül, Dörtyol Belediyesi'ni CHP'li Bahadır Amaç, Kumlu Belediyesi'ni BBP'li İbrahim Paç, Arsuz Belediyesi'ni CHP'li Sami Üstün, Defne Belediyesi'ni CHP'li Halil İbrahim Özgün, Erzin Belediyesi'ni CHP'li Ökkeş Elmasoğlu, Samandağ Belediyesi'ni TİP'li Emrah Karaçay kazandı.

Ekran Alıntısı

GÖKHAN ZAN 15 BİN 688 OY ALDI

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) adaylıktan çektiği eski milli futbolcu Gökhan Zan ise yüzde 2,01 oy aldı. TİP’in adaylıktan çekmesine rağmen adaylığının kesinleşmesi nedeniyle seçimlere giren Zan’a kesin olmayan sonuçlara göre sandıklardan 15 bin 688 oy çıktı. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şı̇şlı̇’de tarihi rekor! Mustafa Sarıgül'ü geride bıraktıŞı̇şlı̇’de tarihi rekor! Mustafa Sarıgül'ü geride bıraktı
Herkes Adıyaman seçim sonuçlarını konuşuyor! Nasıl kazandığını anlattıHerkes Adıyaman seçim sonuçlarını konuşuyor! Nasıl kazandığını anlattı
Seçim sürprizlerine bir yenisi eklendi!Seçim sürprizlerine bir yenisi eklendi!
Anahtar Kelimeler:
Lütfü Savaş Ekrem İmamoğlu Hatay
En Çok Okunan Haberler
İYİ Parti yerel seçim sonrası seçimli kongreye gidiyor

İYİ Parti yerel seçim sonrası seçimli kongreye gidiyor

Bu ayrıntıyı kimse fark etmedi!

Bu ayrıntıyı kimse fark etmedi!

Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı

Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı

Bahçeli'den seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! 'Erken seçim...'

Bahçeli'den seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! 'Erken seçim...'

İmamoğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan Buket Aydın'dan AK Parti eleştirisi! Sözleri gündemde

İmamoğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan Buket Aydın'dan AK Parti eleştirisi! Sözleri gündemde

Konya'da 6 ilçeyi kazanan YRP'de şaşırtan istifa haberi!

Konya'da 6 ilçeyi kazanan YRP'de şaşırtan istifa haberi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.